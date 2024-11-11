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ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/armija-1982990516.html
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы
Украинская армия на херсонском направлении массово применяет для сбросов с ударных коптеров промышленно изготовленные специальные боеприпасы производства... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:44
2024-11-11T04:44
специальная военная операция на украине
россия
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сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия на херсонском направлении массово применяет для сбросов с ударных коптеров промышленно изготовленные специальные боеприпасы производства стран-членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер-артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Че Гевара". "Химари", "семерки", "топоры", чего тут прилетает... Сбросы. Сбросы в основном натовские сейчас. Которые используют (вражеские) БПЛА. Промышленные, да... Кустарные тут не кидают. Взрыватели там, еще какие-то возбудители примотаны изолентой, возможно кустарно, а сами боеприпасы натовские", - рассказал собеседник агентства. По словам военного, благодаря действиям российской артиллерии, расчетов БПЛА и РЭБ, в последнее время удалось значительно снизить активность вражеских беспилотников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20241111/fsb-1982990235.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, днепр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Днепр
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы

"Че Гевара": ВСУ массово используют натовские боеприпасы для сбросов с коптеров

© Фото : AV БогомаZ/TelegramУничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж" в Брянской области, запущенный ВСУ
Уничтоженный беспилотник самолётного типа Стриж в Брянской области, запущенный ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Уничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж" в Брянской области, запущенный ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия на херсонском направлении массово применяет для сбросов с ударных коптеров промышленно изготовленные специальные боеприпасы производства стран-членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер-артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Че Гевара".
"Химари", "семерки", "топоры", чего тут прилетает... Сбросы. Сбросы в основном натовские сейчас. Которые используют (вражеские) БПЛА. Промышленные, да... Кустарные тут не кидают. Взрыватели там, еще какие-то возбудители примотаны изолентой, возможно кустарно, а сами боеприпасы натовские", - рассказал собеседник агентства.
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По словам военного, благодаря действиям российской артиллерии, расчетов БПЛА и РЭБ, в последнее время удалось значительно снизить активность вражеских беспилотников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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