https://ria.ru/20241111/armija-1982990516.html
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы
Украинская армия на херсонском направлении массово применяет для сбросов с ударных коптеров промышленно изготовленные специальные боеприпасы производства... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:44
2024-11-11T04:44
2024-11-11T04:44
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ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия на херсонском направлении массово применяет для сбросов с ударных коптеров промышленно изготовленные специальные боеприпасы производства стран-членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер-артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Че Гевара". "Химари", "семерки", "топоры", чего тут прилетает... Сбросы. Сбросы в основном натовские сейчас. Которые используют (вражеские) БПЛА. Промышленные, да... Кустарные тут не кидают. Взрыватели там, еще какие-то возбудители примотаны изолентой, возможно кустарно, а сами боеприпасы натовские", - рассказал собеседник агентства. По словам военного, благодаря действиям российской артиллерии, расчетов БПЛА и РЭБ, в последнее время удалось значительно снизить активность вражеских беспилотников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20241111/fsb-1982990235.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, днепр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Днепр
ВСУ применили на Херсонском направлении натовские боеприпасы
"Че Гевара": ВСУ массово используют натовские боеприпасы для сбросов с коптеров
ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинская армия на херсонском направлении массово применяет для сбросов с ударных коптеров промышленно изготовленные специальные боеприпасы производства стран-членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер-артиллерист группировки войск "Днепр" с позывным "Че Гевара".
"Химари", "семерки", "топоры", чего тут прилетает... Сбросы. Сбросы в основном натовские сейчас. Которые используют (вражеские) БПЛА. Промышленные, да... Кустарные тут не кидают. Взрыватели там, еще какие-то возбудители примотаны изолентой, возможно кустарно, а сами боеприпасы натовские", - рассказал собеседник агентства.
По словам военного, благодаря действиям российской артиллерии, расчетов БПЛА и РЭБ, в последнее время удалось значительно снизить активность вражеских беспилотников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".