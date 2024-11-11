https://ria.ru/20241111/alfa-lizing-1983129523.html

Группу компаний "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов

Группу компаний "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов - РИА Новости, 11.11.2024

Группу компаний "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов

В ноябре этого года ГК "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов; он направит свое внимание на расширение и цифровую трансформацию бизнеса, внедрение новых... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:34

2024-11-11T16:34

2024-11-11T16:34

россия

альфа-лизинг

сколково

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983130621_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_1b0c52c012b23162f389775080ca34ba.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ноябре этого года ГК "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов; он направит свое внимание на расширение и цифровую трансформацию бизнеса, внедрение новых решений и дополнительных услуг, сообщает пресс-служба компании. С ноября 2024 года реализацию стратегии компании возглавит Максим Агаджанов, который имеет 20-летний опыт управления бизнесом в лизинговой отрасли. Окончил Туркменский политехнический институт, имеет степень в области экономики и управления, а также диплом программы Executive MBA Школы управления Сколково. Три года занимал должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации, на сегодняшний день является членом совета НП "Лизинговый союз" и входит в топ-250 высших руководителей финансового сектора рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". "Для меня большая честь присоединиться к команде "Альфа-Лизинга" и возглавить реализацию стратегии, которая откроет для компании новые горизонты. <…> Наша цель — не только увеличить долю на рынке, но и создать новые стандарты в лизинговой индустрии через инновационные продукты и эффективные процессы. Особое внимание будет уделяться цифровым решениям и технологической трансформации <…>. Впереди много работы, и я уверен, что мы достигнем поставленных амбициозных целей", — приводятся в сообщении слова Агаджанова.

https://ria.ru/20241101/alfa-lizing-1981382444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, альфа-лизинг, сколково