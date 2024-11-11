https://ria.ru/20241111/alfa-lizing-1983129523.html
Группу компаний "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов
Группу компаний "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов - РИА Новости, 11.11.2024
Группу компаний "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов
В ноябре этого года ГК "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов; он направит свое внимание на расширение и цифровую трансформацию бизнеса, внедрение новых... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:34
2024-11-11T16:34
2024-11-11T16:34
россия
альфа-лизинг
сколково
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ноябре этого года ГК "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов; он направит свое внимание на расширение и цифровую трансформацию бизнеса, внедрение новых решений и дополнительных услуг, сообщает пресс-служба компании. С ноября 2024 года реализацию стратегии компании возглавит Максим Агаджанов, который имеет 20-летний опыт управления бизнесом в лизинговой отрасли. Окончил Туркменский политехнический институт, имеет степень в области экономики и управления, а также диплом программы Executive MBA Школы управления Сколково. Три года занимал должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации, на сегодняшний день является членом совета НП "Лизинговый союз" и входит в топ-250 высших руководителей финансового сектора рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". "Для меня большая честь присоединиться к команде "Альфа-Лизинга" и возглавить реализацию стратегии, которая откроет для компании новые горизонты. <…> Наша цель — не только увеличить долю на рынке, но и создать новые стандарты в лизинговой индустрии через инновационные продукты и эффективные процессы. Особое внимание будет уделяться цифровым решениям и технологической трансформации <…>. Впереди много работы, и я уверен, что мы достигнем поставленных амбициозных целей", — приводятся в сообщении слова Агаджанова.
https://ria.ru/20241101/alfa-lizing-1981382444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, альфа-лизинг, сколково
Россия, Альфа-Лизинг, Сколково
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ноябре этого года ГК "Альфа-Лизинг" возглавит Максим Агаджанов; он направит свое внимание на расширение и цифровую трансформацию бизнеса, внедрение новых решений и дополнительных услуг, сообщает пресс-служба компании.
С ноября 2024 года реализацию стратегии компании возглавит Максим Агаджанов, который имеет 20-летний опыт управления бизнесом в лизинговой отрасли. Окончил Туркменский политехнический институт, имеет степень в области экономики и управления, а также диплом программы Executive MBA Школы управления Сколково
. Три года занимал должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации, на сегодняшний день является членом совета НП "Лизинговый союз" и входит в топ-250 высших руководителей финансового сектора рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".
"Для меня большая честь присоединиться к команде "Альфа-Лизинга" и возглавить реализацию стратегии, которая откроет для компании новые горизонты. <…> Наша цель — не только увеличить долю на рынке, но и создать новые стандарты в лизинговой индустрии через инновационные продукты и эффективные процессы. Особое внимание будет уделяться цифровым решениям и технологической трансформации <…>. Впереди много работы, и я уверен, что мы достигнем поставленных амбициозных целей", — приводятся в сообщении слова Агаджанова.