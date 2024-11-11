https://ria.ru/20241111/albano-1983157478.html

Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе

Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024

Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе

Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:56

2024-11-11T17:56

2024-11-11T18:45

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владимир путин

музыка

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе. На вопрос журналиста о том, готов ли певец дать концерт в Донбассе, исполнитель заявил, что сделал бы это "с удовольствием". В ходе интервью исполнитель выразил надежду на мир, связав его с избранием президентом США Дональда Трампа. "Трамп закончит войну, ясно?" - считает он. Певец также заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина, поскольку "пять раз пожимал руку" российскому лидеру. Ранее Аль Бано заявлял, что неоднократно получал предложения о концертах в России, но не поедет туда, пока не закончится конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241106/festival-1981966201.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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