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Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:56 11.11.2024 (обновлено: 18:45 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/albano-1983157478.html
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе
Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:56
2024-11-11T18:45
культура
донбасс
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе. На вопрос журналиста о том, готов ли певец дать концерт в Донбассе, исполнитель заявил, что сделал бы это "с удовольствием". В ходе интервью исполнитель выразил надежду на мир, связав его с избранием президентом США Дональда Трампа. "Трамп закончит войну, ясно?" - считает он. Певец также заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина, поскольку "пять раз пожимал руку" российскому лидеру. Ранее Аль Бано заявлял, что неоднократно получал предложения о концертах в России, но не поедет туда, пока не закончится конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241106/festival-1981966201.html
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донбасс, украина, россия, аль бано, дональд трамп, владимир путин, музыка, италия, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры
Культура, Донбасс, Украина, Россия, Аль Бано, Дональд Трамп, Владимир Путин, Музыка, Италия, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новости культуры
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе

Итальянский певец Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит в Донбассе

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкИтальянский эстрадный певец Аль Бано
Итальянский эстрадный певец Аль Бано - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе.
На вопрос журналиста о том, готов ли певец дать концерт в Донбассе, исполнитель заявил, что сделал бы это "с удовольствием".
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо в Будапеште. Справа - итальянский певец Аль Бано
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо в Будапеште. Справа - итальянский певец Аль Бано
В ходе интервью исполнитель выразил надежду на мир, связав его с избранием президентом США Дональда Трампа.
"Трамп закончит войну, ясно?" - считает он.
Певец также заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина, поскольку "пять раз пожимал руку" российскому лидеру.
Ранее Аль Бано заявлял, что неоднократно получал предложения о концертах в России, но не поедет туда, пока не закончится конфликт на Украине.
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КультураДонбассУкраинаРоссияАль БаноДональд ТрампВладимир ПутинМузыкаИталияНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесНовости культуры
 
 
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