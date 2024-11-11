https://ria.ru/20241111/albano-1983157478.html
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2024
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе
Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:56
2024-11-11T17:56
2024-11-11T18:45
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе. На вопрос журналиста о том, готов ли певец дать концерт в Донбассе, исполнитель заявил, что сделал бы это "с удовольствием". В ходе интервью исполнитель выразил надежду на мир, связав его с избранием президентом США Дональда Трампа. "Трамп закончит войну, ясно?" - считает он. Певец также заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина, поскольку "пять раз пожимал руку" российскому лидеру. Ранее Аль Бано заявлял, что неоднократно получал предложения о концертах в России, но не поедет туда, пока не закончится конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241106/festival-1981966201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Культура, Донбасс, Украина, Россия, Аль Бано, Дональд Трамп, Владимир Путин, Музыка, Италия, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новости культуры
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе
Итальянский певец Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит в Донбассе
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Известный итальянский певец Аль Бано в интервью газете Il Fatto quotidiano заявил, что "с удовольствием" выступил бы с концертом в российском Донбассе.
На вопрос журналиста о том, готов ли певец дать концерт в Донбассе, исполнитель заявил, что сделал бы это "с удовольствием".
В ходе интервью исполнитель выразил надежду на мир, связав его с избранием президентом США Дональда Трампа.
"Трамп закончит войну, ясно?" - считает он.
Певец также заявил, что считает себя другом президента России Владимира Путина, поскольку "пять раз пожимал руку" российскому лидеру.
Ранее Аль Бано заявлял, что неоднократно получал предложения о концертах в России, но не поедет туда, пока не закончится конфликт на Украине.