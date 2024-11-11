https://ria.ru/20241111/aktivisty-1982992248.html

Пропалестинские активисты проводят акцию у отеля в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты проводят акцию у отеля в Нью-Йорке - РИА Новости, 11.11.2024

Пропалестинские активисты проводят акцию у отеля в Нью-Йорке

Десятки пропалестинских активистов проводят демонстрацию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:11

2024-11-11T05:11

2024-11-11T05:11

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Десятки пропалестинских активистов проводят демонстрацию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает издание Times of Israel. Ранее израильский журналист Барак Давид сообщал, что Герцог на этой неделе планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом. По данным Times of Israel, встреча политиков запланирована на вторник. "Десятки пропалестинских и настроенных против Израиля протестующих проводят демонстрацию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Ицхак Герцог", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240309/miting-1932073389.html

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в мире, израиль, нью-йорк (город), сша, ицхак герцог, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году