Пропалестинские активисты проводят акцию у отеля в Нью-Йорке
Times of Israel: пропалестинские активисты проводят акцию у отеля в Нью-Йорке
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Ицхак Герцог
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Десятки пропалестинских активистов проводят демонстрацию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает издание Times of Israel.
Ранее израильский журналист Барак Давид сообщал, что Герцог на этой неделе планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом. По данным Times of Israel, встреча политиков запланирована на вторник.
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"Десятки пропалестинских и настроенных против Израиля протестующих проводят демонстрацию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Ицхак Герцог", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.