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Ямб сравнила политику Путина и Зеленского по отношению к Африке - РИА Новости, 11.11.2024
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05:55 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/afrika-1982993771.html
Ямб сравнила политику Путина и Зеленского по отношению к Африке
Ямб сравнила политику Путина и Зеленского по отношению к Африке - РИА Новости, 11.11.2024
Ямб сравнила политику Путина и Зеленского по отношению к Африке
Президент РФ Владимир Путин относится к Африке с большим уважением в отличие от Владимира Зеленского, который ведет себя как "король мира", заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:55
2024-11-11T05:55
россия
африка
сша
владимир путин
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин относится к Африке с большим уважением в отличие от Владимира Зеленского, который ведет себя как "король мира", заявила РИА Новости панафриканист, общественный деятель Натали Ямб. "Мы видим, с каким большим уважением нас встречает президент Путин, и мы никогда не видели ничего подобного со стороны Зеленского", - сказала Ямб в рамках первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сириусе. По её мнению, несмотря на несамостоятельность Зеленского, европейцы восхищены им и это сказывается на его самомнении. "Он видит себя королем мира. Это сказывается и на его отношении к другим, что было заметно на примере тех африканских лидеров, которые прибыли в Россию с мирной инициативой. Это стало большим уроком и для нас, особенно когда мы увидели, с каким почтением и уважением к нам относится президент Путин", - отметила она. Ямб считает, что решение по украинскому вопросу будет достигнуто между Россией и США, а не Украиной. "Переговоры с Зеленским - это пустая трата времени. Вместо этого нужно разговаривать с теми, кто стоит за ним", - добавила она, отметив, что США вряд ли будут считаться с мнением Африки по конфликту. "Вряд ли мы сможем на что-то повлиять… Для нас очевидно, что русские и украинцы - это один народ. Когда многие спрашивают, почему Путин не мог завершить войну за несколько дней, я отвечаю: потому что это его народ, и он не может просто взять и уничтожить их, это не какие-то иноземцы, это такие же люди, как и россияне", - заключила панафриканист. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20240821/afrika-1967461835.html
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россия, африка, сша, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Африка, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Ямб сравнила политику Путина и Зеленского по отношению к Африке

Панафриканист Ямб: Путин относится к Африке с большим уважением, чем Зеленский

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредставитель СМИ ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Представитель СМИ ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представитель СМИ ведет съемку выступления президента РФ Владимира Путина по итогам II Саммита "Россия - Африка". Архивное фото
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин относится к Африке с большим уважением в отличие от Владимира Зеленского, который ведет себя как "король мира", заявила РИА Новости панафриканист, общественный деятель Натали Ямб.
"Мы видим, с каким большим уважением нас встречает президент Путин, и мы никогда не видели ничего подобного со стороны Зеленского", - сказала Ямб в рамках первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сириусе.
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По её мнению, несмотря на несамостоятельность Зеленского, европейцы восхищены им и это сказывается на его самомнении.
"Он видит себя королем мира. Это сказывается и на его отношении к другим, что было заметно на примере тех африканских лидеров, которые прибыли в Россию с мирной инициативой. Это стало большим уроком и для нас, особенно когда мы увидели, с каким почтением и уважением к нам относится президент Путин", - отметила она.
Ямб считает, что решение по украинскому вопросу будет достигнуто между Россией и США, а не Украиной.
"Переговоры с Зеленским - это пустая трата времени. Вместо этого нужно разговаривать с теми, кто стоит за ним", - добавила она, отметив, что США вряд ли будут считаться с мнением Африки по конфликту.
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"Вряд ли мы сможем на что-то повлиять… Для нас очевидно, что русские и украинцы - это один народ. Когда многие спрашивают, почему Путин не мог завершить войну за несколько дней, я отвечаю: потому что это его народ, и он не может просто взять и уничтожить их, это не какие-то иноземцы, это такие же люди, как и россияне", - заключила панафриканист.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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