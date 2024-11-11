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Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году - РИА Новости, 11.11.2024
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Ядерные технологии
 
17:49 11.11.2024 (обновлено: 17:51 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/aes-1983156140.html
Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году
Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году
Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:49
2024-11-11T17:51
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
владимир путин
алексей лихачев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственным назначен гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, владимир путин, алексей лихачев
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев
Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году

Росатом изучит возможность ввода блоков Хабаровской и Приморской АЭС к 2032 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственным назначен гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа"
5 ноября, 11:15
 
Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Лихачев
 
 
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