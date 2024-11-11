https://ria.ru/20241111/aes-1983156140.html

Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году

Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году

Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:49

2024-11-11T17:49

2024-11-11T17:51

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

россия

владимир путин

алексей лихачев

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Росатому" рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственным назначен гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20241105/egipet-1981892840.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, владимир путин, алексей лихачев