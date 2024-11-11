https://ria.ru/20241111/adygeya-1983127642.html

К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр

К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр - РИА Новости, 11.11.2024

К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр

До конца этого года в Адыгее завершат реконструкцию здания, в котором в дальнейшем будет работать региональный молодежный центр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:20

2024-11-11T16:20

2024-11-11T16:20

республика адыгея

майкоп

россия

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 11 ноя - РИА Новости. До конца этого года в Адыгее завершат реконструкцию здания, в котором в дальнейшем будет работать региональный молодежный центр, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник ознакомился с ходом реконструкции здания для регионального центра "Молодежь Адыгеи" в Майкопе. Этот проект победил во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", который проводился по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Образование". На его реализацию из федерального бюджета выделена субсидия в размере 75,6 миллиона рублей. "Реконструкцию планируют завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении. Предполагается, что центр станет точкой притяжения молодежи и ресурсной базой для молодежных организаций и общественных объединений, команд и проектных групп Адыгеи. Здесь создаются зоны офисных пространств, молодежных коворкингов, конференц-зала, зон для отдыха и общения. Во внутреннем дворике будет оборудована зона для просмотра кино и площадка для активного отдыха. Молодежь сможет заниматься тут творчеством, добровольческой и общественной деятельностью, воплощать социально значимые проекты; встречаться с участниками СВО, властями, профессионалами из различных отраслей, проходить образовательные тренинги. "Федеральное руководство ставит перед нами стратегические задачи в сфере молодежной политики. От того, как мы воспитаем подрастающее поколение, зависит будущее страны. Создаваемый центр будет ключевым звеном этой работы в республике, местом, где молодежный актив сможет проявить себя, озвучить свои идеи, найти единомышленников, узнать что-то новое, получить опыт проектной и управленческой деятельности. Не случайно выбран и формат работы молодежного центра – ребята должны приходить сюда как в собственный дом, чувствовать себя комфортно и свободно", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе осмотра объекта.

https://ria.ru/20241106/apk-1982208867.html

https://ria.ru/20241105/adygeya-1982021263.html

майкоп

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, россия, мурат кумпилов