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К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр - РИА Новости, 11.11.2024
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Республика Адыгея
 
16:20 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/adygeya-1983127642.html
К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр
К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр - РИА Новости, 11.11.2024
К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр
До конца этого года в Адыгее завершат реконструкцию здания, в котором в дальнейшем будет работать региональный молодежный центр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:20
2024-11-11T16:20
республика адыгея
майкоп
россия
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 11 ноя - РИА Новости. До конца этого года в Адыгее завершат реконструкцию здания, в котором в дальнейшем будет работать региональный молодежный центр, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник ознакомился с ходом реконструкции здания для регионального центра "Молодежь Адыгеи" в Майкопе. Этот проект победил во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", который проводился по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Образование". На его реализацию из федерального бюджета выделена субсидия в размере 75,6 миллиона рублей. "Реконструкцию планируют завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении. Предполагается, что центр станет точкой притяжения молодежи и ресурсной базой для молодежных организаций и общественных объединений, команд и проектных групп Адыгеи. Здесь создаются зоны офисных пространств, молодежных коворкингов, конференц-зала, зон для отдыха и общения. Во внутреннем дворике будет оборудована зона для просмотра кино и площадка для активного отдыха. Молодежь сможет заниматься тут творчеством, добровольческой и общественной деятельностью, воплощать социально значимые проекты; встречаться с участниками СВО, властями, профессионалами из различных отраслей, проходить образовательные тренинги. "Федеральное руководство ставит перед нами стратегические задачи в сфере молодежной политики. От того, как мы воспитаем подрастающее поколение, зависит будущее страны. Создаваемый центр будет ключевым звеном этой работы в республике, местом, где молодежный актив сможет проявить себя, озвучить свои идеи, найти единомышленников, узнать что-то новое, получить опыт проектной и управленческой деятельности. Не случайно выбран и формат работы молодежного центра – ребята должны приходить сюда как в собственный дом, чувствовать себя комфортно и свободно", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе осмотра объекта.
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майкоп, россия, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкоп, Россия, Мурат Кумпилов

К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр

© Фото : пресс-служба администрации АдыгеиК концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр
К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Адыгеи
К концу года в Адыгее появится республиканский молодежный центр
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МАЙКОП, 11 ноя - РИА Новости. До конца этого года в Адыгее завершат реконструкцию здания, в котором в дальнейшем будет работать региональный молодежный центр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник ознакомился с ходом реконструкции здания для регионального центра "Молодежь Адыгеи" в Майкопе. Этот проект победил во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", который проводился по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Образование". На его реализацию из федерального бюджета выделена субсидия в размере 75,6 миллиона рублей.
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"Реконструкцию планируют завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении.
Предполагается, что центр станет точкой притяжения молодежи и ресурсной базой для молодежных организаций и общественных объединений, команд и проектных групп Адыгеи. Здесь создаются зоны офисных пространств, молодежных коворкингов, конференц-зала, зон для отдыха и общения. Во внутреннем дворике будет оборудована зона для просмотра кино и площадка для активного отдыха. Молодежь сможет заниматься тут творчеством, добровольческой и общественной деятельностью, воплощать социально значимые проекты; встречаться с участниками СВО, властями, профессионалами из различных отраслей, проходить образовательные тренинги.
"Федеральное руководство ставит перед нами стратегические задачи в сфере молодежной политики. От того, как мы воспитаем подрастающее поколение, зависит будущее страны. Создаваемый центр будет ключевым звеном этой работы в республике, местом, где молодежный актив сможет проявить себя, озвучить свои идеи, найти единомышленников, узнать что-то новое, получить опыт проектной и управленческой деятельности. Не случайно выбран и формат работы молодежного центра – ребята должны приходить сюда как в собственный дом, чувствовать себя комфортно и свободно", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе осмотра объекта.
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Республика АдыгеяМайкопРоссияМурат Кумпилов
 
 
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