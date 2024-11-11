https://ria.ru/20241111/abort-1983085299.html

Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов

Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов - РИА Новости, 11.11.2024

Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов

Кировская медицинская компания заявила о намерении отказаться от проведения абортов, глава региона Александр Соколов поддержал эту инициативу, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:13

2024-11-11T14:13

2024-11-11T14:13

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Кировская медицинская компания заявила о намерении отказаться от проведения абортов, глава региона Александр Соколов поддержал эту инициативу, сообщает пресс-служба правительства региона. "Руководитель кировской частной медицинской компании "Совермед" Сусанна Аникитина-Юнгблюд сообщила, что возглавляемая ею сеть медицинских учреждений добровольно отказывается от проведения медикаментозных абортов, и призвала коллег последовать этому примеру", - говорится в сообщении. "Медицинский центр "Совермед" с 11 ноября 2024 года добровольно решил более не оказывать услуги по медикаментозному прерыванию беременности. Мы надеемся, что таким образом внесём вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране", - говорится в заявлении руководителя кировской частной медицинской компании "Совермед" Сусанны Аникитиной-Юнгблюд. В заявлении отмечается, что "решение основано на глубоком уважении к жизни". Губернатор Кировской области процитировал заявление руководителя медорганизации на оперативном совещании, назвав его "очень важной гражданской позицией медицинского сообщества". "Мы готовим законопроект в этом ключе. Его разработали депутаты, члены партии "Единая Россия". Надеюсь, что в обозримом будущем документ будет принят. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Ранее Мордовия, Тверская, Калининградская и Орловская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Административные штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Новгородской, Псковской, Вологодской областях, Приморье и Забайкалье. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.

https://ria.ru/20241015/abort-1978155504.html

https://ria.ru/20241031/abort-1981181997.html

https://ria.ru/20240925/aborty-1974521761.html

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общество, кировская область, орловская область, вологодская область, единая россия, россия, здоровье - общество