Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов
Кировская медкомпания намерена отказаться от проведения медикаментозных абортов
© iStock.com / AsiaVisionБеременная женщина держит снимок УЗИ
© iStock.com / AsiaVision
Беременная женщина держит снимок УЗИ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Кировская медицинская компания заявила о намерении отказаться от проведения абортов, глава региона Александр Соколов поддержал эту инициативу, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Руководитель кировской частной медицинской компании "Совермед" Сусанна Аникитина-Юнгблюд сообщила, что возглавляемая ею сеть медицинских учреждений добровольно отказывается от проведения медикаментозных абортов, и призвала коллег последовать этому примеру", - говорится в сообщении.
"Медицинский центр "Совермед" с 11 ноября 2024 года добровольно решил более не оказывать услуги по медикаментозному прерыванию беременности. Мы надеемся, что таким образом внесём вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране", - говорится в заявлении руководителя кировской частной медицинской компании "Совермед" Сусанны Аникитиной-Юнгблюд.
В заявлении отмечается, что "решение основано на глубоком уважении к жизни".
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Губернатор Кировской области процитировал заявление руководителя медорганизации на оперативном совещании, назвав его "очень важной гражданской позицией медицинского сообщества".
"Мы готовим законопроект в этом ключе. Его разработали депутаты, члены партии "Единая Россия". Надеюсь, что в обозримом будущем документ будет принят. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
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