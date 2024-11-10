https://ria.ru/20241110/zima-1982956437.html

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 10.11.2024

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Декабрь и вся зима в Центральной России ожидается относительно мягкой и снежной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:13

2024-11-10T18:13

2024-11-10T19:07

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Декабрь и вся зима в Центральной России ожидается относительно мягкой и снежной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной", - рассказал Тишковец.По его словам, самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре.

https://ria.ru/20241110/peskov-1982932584.html

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2024

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общество, евгений тишковец