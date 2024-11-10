Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 10.11.2024 (обновлено: 19:07 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/zima-1982956437.html
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 10.11.2024
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Декабрь и вся зима в Центральной России ожидается относительно мягкой и снежной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:13
2024-11-10T19:07
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998653_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_a53c4ad123a57a4b4232259f28b7fe16.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Декабрь и вся зима в Центральной России ожидается относительно мягкой и снежной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной", - рассказал Тишковец.По его словам, самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре.
https://ria.ru/20241110/peskov-1982932584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998653_517:140:3061:2048_1920x0_80_0_0_4bce60097dc22140d6c23fd2e0d54e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Тишковец: вся зима в Центральной России будет относительно мягкой и снежной

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУтки во время снегопада
Утки во время снегопада - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Утки во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Декабрь и вся зима в Центральной России ожидается относительно мягкой и снежной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной", - рассказал Тишковец.
По его словам, самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку
Вчера, 15:13
 
ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала