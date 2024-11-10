https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html

Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка

Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка - РИА Новости, 10.11.2024

Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка

Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как попала под обстрел украинского танка. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:38

2024-11-10T07:38

2024-11-10T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горняк

селидово

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как попала под обстрел украинского танка. "Из нашего города при отходе украинской армии ездил танк и стрелял по улицам нашего города в жилые дома, где жили мирные люди. Я ехала в село Желанное за свекровью и попала под обстрел украинской армии. Стоял украинский танк и начал по мне стрелять. Когда он выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание", - сказала Ирина. После того, как она пришла в сознание, ей удалось самой добраться в больницу, несмотря на полученную травму. "Я получила контузию. У меня была акубаротравма - двусторонняя глуховатость (двусторонняя тугоухость). Когда я пришла в себя, я прощупала, целые ли руки и ноги, чтобы я смогла доехать дальше. Я доехала до Желанного Второго, потом меня забрали в больницу", - поделилась она. Об освобождении Горняка в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

донецкая народная республика

горняк

селидово

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в мире, донецкая народная республика, горняк, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины