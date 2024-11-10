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Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:38 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html
Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка
Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка - РИА Новости, 10.11.2024
Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка
Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как попала под обстрел украинского танка. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:38
2024-11-10T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горняк
селидово
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как попала под обстрел украинского танка. "Из нашего города при отходе украинской армии ездил танк и стрелял по улицам нашего города в жилые дома, где жили мирные люди. Я ехала в село Желанное за свекровью и попала под обстрел украинской армии. Стоял украинский танк и начал по мне стрелять. Когда он выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание", - сказала Ирина. После того, как она пришла в сознание, ей удалось самой добраться в больницу, несмотря на полученную травму. "Я получила контузию. У меня была акубаротравма - двусторонняя глуховатость (двусторонняя тугоухость). Когда я пришла в себя, я прощупала, целые ли руки и ноги, чтобы я смогла доехать дальше. Я доехала до Желанного Второго, потом меня забрали в больницу", - поделилась она. Об освобождении Горняка в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горняк, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горняк, Селидово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка

Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел танка ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как попала под обстрел украинского танка.
"Из нашего города при отходе украинской армии ездил танк и стрелял по улицам нашего города в жилые дома, где жили мирные люди. Я ехала в село Желанное за свекровью и попала под обстрел украинской армии. Стоял украинский танк и начал по мне стрелять. Когда он выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание", - сказала Ирина.
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После того, как она пришла в сознание, ей удалось самой добраться в больницу, несмотря на полученную травму.
"Я получила контузию. У меня была акубаротравма - двусторонняя глуховатость (двусторонняя тугоухость). Когда я пришла в себя, я прощупала, целые ли руки и ноги, чтобы я смогла доехать дальше. Я доехала до Желанного Второго, потом меня забрали в больницу", - поделилась она.
Об освобождении Горняка в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть ВСУ в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорнякСелидовоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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