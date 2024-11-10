https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982944310.html

В Киеве захотели наказать Зеленского за выходку с Орбаном

В Киеве захотели наказать Зеленского за выходку с Орбаном - РИА Новости, 10.11.2024

В Киеве захотели наказать Зеленского за выходку с Орбаном

Владимира Зеленского следует отправить в отставку за его отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана прекращения огня, заявил бывший РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:24

2024-11-10T16:24

2024-11-10T16:24

специальная военная операция на украине

нато

владимир зеленский

виктор орбан

олег соскин

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венгрия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского следует отправить в отставку за его отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана прекращения огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.Орбан в пятницу рассказал, как в июле убеждал Зеленского, что время в конфликте не на стороне Киева, но тот отверг его предложение о перемирии. По словам венгерского премьера, глава киевского режима утверждал, что ситуация обстоит полностью наоборот."Вдумайтесь в слова Зеленского. <…> Приехал к тебе очень серьезный человек, с богатейшим опытом, значительно старше тебя, Зеленского, и объясняет тебе. <…> Зеленский без нас, без украинцев, <…> совершил это", — посетовал Соскин.По словам эксперта, глава киевского режима не имел права распоряжаться судьбами украинцев без обсуждения этого вопроса внутри страны. Экс-советник полагает, что за такое необходимо объявить ему импичмент."Какое он право вообще имеет? Кто он такой вообще этот Зеленский", — резюмировал Соскин.Ранее на этой неделе глава киевского режима посетил Венгрию впервые с начала конфликта с Россией для участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия планировалось принять двусторонний договор о сотрудничестве между Киевом и Будапештом, но Зеленский отказался подписывать документ, публично обвинив Венгрию в отказе поддержать вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982934328.html

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982930961.html

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