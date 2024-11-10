https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982918615.html
На Украине рассказали, кого пошлет Трамп решать вопрос с Зеленским
На Украине рассказали, кого пошлет Трамп решать вопрос с Зеленским - РИА Новости, 10.11.2024
На Украине рассказали, кого пошлет Трамп решать вопрос с Зеленским
Избранный президент США Дональд Трамп уполномочит будущего вице-президента Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса общаться с Владимиром Зеленским для урегулирования... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:44
2024-11-10T12:44
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уполномочит будущего вице-президента Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса общаться с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним Востоком", — полагает он.По словам офицера, не нужно ждать, что боевые действия резко прекратятся, но администрация Трампа, отметил он, может начать предпринимать политические шаги для снижения уровня эскалации."Когда это начнется? Я так думаю, после инаугурации 20 января", — заключил Стариков.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине "за одни сутки".Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html
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На Украине рассказали, кого пошлет Трамп решать вопрос с Зеленским
Стариков: Трамп уполномочит вице-президента Вэнса решать вопрос Украины
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп уполномочит будущего вице-президента Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса общаться с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним Востоком", — полагает он.
По словам офицера, не нужно ждать, что боевые действия резко прекратятся, но администрация Трампа, отметил он, может начать предпринимать политические шаги для снижения уровня эскалации.
«
"Когда это начнется? Я так думаю, после инаугурации 20 января", — заключил Стариков.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине "за одни сутки".
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.