https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982910772.html

"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе

"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе - РИА Новости, 10.11.2024

"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе

В Евросоюзе начали понимать, что Украина проигрывает в конфликте, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:59

2024-11-10T10:59

2024-11-10T10:59

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владимир зеленский

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе начали понимать, что Украина проигрывает в конфликте, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что тот лично видел шок в глазах Владимира Зеленского в Будапеште после новости о победе Дональда Трампа на выборах в США. По словам политика, глава киевского режима напуган тем, что конфликт может завершиться."Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — написал Боуз.Победивший на выборах президента США Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки.

https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html

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в мире, украина, сша, словакия, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024