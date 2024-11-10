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"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982910772.html
"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе
"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе - РИА Новости, 10.11.2024
"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе
В Евросоюзе начали понимать, что Украина проигрывает в конфликте, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:59
2024-11-10T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
словакия
владимир зеленский
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе начали понимать, что Украина проигрывает в конфликте, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что тот лично видел шок в глазах Владимира Зеленского в Будапеште после новости о победе Дональда Трампа на выборах в США. По словам политика, глава киевского режима напуган тем, что конфликт может завершиться."Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — написал Боуз.Победивший на выборах президента США Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки.
https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html
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в мире, украина, сша, словакия, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Словакия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Начал понимать": шок Зеленского вызвал позитивную реакцию на Западе

Боуз: слова Фицо о шоке Зеленского говорят о прозрении Европы

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе начали понимать, что Украина проигрывает в конфликте, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что тот лично видел шок в глазах Владимира Зеленского в Будапеште после новости о победе Дональда Трампа на выборах в США. По словам политика, глава киевского режима напуган тем, что конфликт может завершиться.
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"Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает", — написал Боуз.
Победивший на выборах президента США Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСловакияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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