https://ria.ru/20241110/zelenskij-1982896307.html

В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам

В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам - РИА Новости, 10.11.2024

В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам

Спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами, началась в окружении Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:07

2024-11-10T07:07

2024-11-10T07:42

в мире

россия

сша

украина

владимир зеленский

владимир рогов

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами, началась в окружении Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег. Причем делают это вместе с натовскими и американскими чиновниками", — сказал Рогов. По его словам, целью зачистки является желание скрыть махинации и доказательства воровства средств, так как у киевского режима есть четкое понимание, что избранный президент США Дональд Трамп начнет ревизию всех военных поставок на Украину.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982893637.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп