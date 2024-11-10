https://ria.ru/20241110/zelenskij-1982896307.html
В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам
В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам - РИА Новости, 10.11.2024
В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам
Спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами, началась в окружении Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:07
2024-11-10T07:07
2024-11-10T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами, началась в окружении Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег. Причем делают это вместе с натовскими и американскими чиновниками", — сказал Рогов. По его словам, целью зачистки является желание скрыть махинации и доказательства воровства средств, так как у киевского режима есть четкое понимание, что избранный президент США Дональд Трамп начнет ревизию всех военных поставок на Украину.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982893637.html
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В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп
В окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам
Рогов: в окружении Зеленского начали зачистку документации по военным расходам