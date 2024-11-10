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Parool: на пропалестинской акции в Амстердаме задержали около ста человек - РИА Новости, 10.11.2024
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20:12 10.11.2024 (обновлено: 23:36 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/zaderzhaniya-1982965466.html
Parool: на пропалестинской акции в Амстердаме задержали около ста человек
Parool: на пропалестинской акции в Амстердаме задержали около ста человек - РИА Новости, 10.11.2024
Parool: на пропалестинской акции в Амстердаме задержали около ста человек
Нидерландская полиция задержала в воскресенье около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, пишет издание Parool. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:12
2024-11-10T23:36
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ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Нидерландская полиция задержала в воскресенье около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, пишет издание Parool. В воскресенье пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полиция напомнила о запрете, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей. После этого власти Амстердама решили продлить запрет на демонстрации в городе до 14 ноября. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов задержали уже порядка 100 человек. Их увозят с площади на автобусах. Однако представитель полиции не смог назвать точной цифры задержанных. Parool сообщает, что площадь Дам окружена кордоном полицейских и усиленных подразделений полиции, которые пытаются вытеснить демонстрантов и разогнать протестную акцию. Десятки полицейских автомобилей дежурят у места проведения акции. Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападения на израильских футбольных фанатов в четверг. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html
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в мире, амстердам, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Амстердам, Нидерланды, Герт Вилдерс
Parool: на пропалестинской акции в Амстердаме задержали около ста человек

Parool: в Амстердаме задержали около 100 участников пропалестинской демонстрации

© Getty Images / Anadolu / Selman AksungerСотрудники полиции задерживают участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, Нидерланды
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Selman Aksunger
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, Нидерланды
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ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Нидерландская полиция задержала в воскресенье около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, пишет издание Parool.
В воскресенье пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полиция напомнила о запрете, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей. После этого власти Амстердама решили продлить запрет на демонстрации в городе до 14 ноября.
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По данным издания, сотрудники правоохранительных органов задержали уже порядка 100 человек. Их увозят с площади на автобусах. Однако представитель полиции не смог назвать точной цифры задержанных.
Parool сообщает, что площадь Дам окружена кордоном полицейских и усиленных подразделений полиции, которые пытаются вытеснить демонстрантов и разогнать протестную акцию. Десятки полицейских автомобилей дежурят у места проведения акции.
Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападения на израильских футбольных фанатов в четверг.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.
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