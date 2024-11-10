https://ria.ru/20241110/vsu-1982917251.html

"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском

"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском - РИА Новости, 10.11.2024

"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском

На Купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против ВС РФ артиллерию, но успехов украинской стороне эти попытки не приносят,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:30

2024-11-10T12:30

2024-11-10T13:21

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя — РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против ВС РФ артиллерию, но успехов украинской стороне эти попытки не приносят, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". "На нашем направлении очень долгое время противник не применял артиллерию, это были единичные случаи… недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что отсутствие артиллерии украинская армия компенсировала большим количеством дронов. По его словам, пять-шесть дронов прилетают "роем" и ищут цели. После обнаружения цели один из дронов-камикадзе производит удар, а остальные продолжают искать. Со слов командира, контрбатарейная работа проходит на упреждение: если замечают место, которое готовят ВСУ для размещения орудия, по нему сразу наносится удар. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Командир отряда БАРС-9: ВСУ безуспешно применяют артиллерию на купянском направлении На купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против российских вооруженных сил артиллерию, но успехов им эти попытки не приносят, заявил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". 2024-11-10T12:30 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф