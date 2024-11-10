Рейтинг@Mail.ru
"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 10.11.2024 (обновлено: 13:21 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/vsu-1982917251.html
"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском
"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском - РИА Новости, 10.11.2024
"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском
На Купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против ВС РФ артиллерию, но успехов украинской стороне эти попытки не приносят,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:30
2024-11-10T13:21
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982922524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_072352e6bbaaa8c19a2c7b3feb344dbd.jpg
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя — РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против ВС РФ артиллерию, но успехов украинской стороне эти попытки не приносят, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". "На нашем направлении очень долгое время противник не применял артиллерию, это были единичные случаи… недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что отсутствие артиллерии украинская армия компенсировала большим количеством дронов. По его словам, пять-шесть дронов прилетают "роем" и ищут цели. После обнаружения цели один из дронов-камикадзе производит удар, а остальные продолжают искать. Со слов командира, контрбатарейная работа проходит на упреждение: если замечают место, которое готовят ВСУ для размещения орудия, по нему сразу наносится удар. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир отряда БАРС-9: ВСУ безуспешно применяют артиллерию на купянском направлении
На купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против российских вооруженных сил артиллерию, но успехов им эти попытки не приносят, заявил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич".
2024-11-10T12:30
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982922524_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a7b3e72798b284ca54d476b327e53255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском

Боец "Сварожич": на Купянском направлении ВСУ вновь начали применять артиллерию

Читать ria.ru в
Дзен
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя — РИА Новости. На Купянском направлении ВСУ спустя долгое время вновь начали активно применять против ВС РФ артиллерию, но успехов украинской стороне эти попытки не приносят, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич".
"На нашем направлении очень долгое время противник не применял артиллерию, это были единичные случаи… недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отсутствие артиллерии украинская армия компенсировала большим количеством дронов. По его словам, пять-шесть дронов прилетают "роем" и ищут цели. После обнаружения цели один из дронов-камикадзе производит удар, а остальные продолжают искать.
Со слов командира, контрбатарейная работа проходит на упреждение: если замечают место, которое готовят ВСУ для размещения орудия, по нему сразу наносится удар.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала