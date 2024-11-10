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"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"

"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец" - РИА Новости, 10.11.2024

"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"

Украинская база данных "Миротворец" существует для вымогательств, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Наталье... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:33

2024-11-10T10:33

2024-11-10T19:08

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинская база данных "Миротворец" существует для вымогательств, заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Наталье Влащенко.По словам офицера, проект изначально создавался как "частная история"."Одних туда сунули, вторых — пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", — люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с "Миротворца", — сказал он.Как отметил Ярославский, сайт используется в качестве инструмента для угроз и шантажа.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, мария захарова