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В Израиле сообщили о предстоящей встрече президента с Байденом
В Израиле сообщили о предстоящей встрече президента с Байденом - РИА Новости, 10.11.2024
В Израиле сообщили о предстоящей встрече президента с Байденом
Президент Израиля Ицхак Герцог планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом на следующей неделе, сообщает израильский журналист Барак Давид... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:29
2024-11-10T17:29
2024-11-10T17:29
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом на следующей неделе, сообщает израильский журналист Барак Давид со ссылкой на неназванные источники. "Израильский президент Герцог встретится с президентом Байденом в Белом доме во вторник", - заявил журналист в соцсети X со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников. Журналист не уточнил возможную тему предстоящей встречи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.
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в мире, израиль, сша, ицхак герцог, джо байден, хамас
В мире, Израиль, США, Ицхак Герцог, Джо Байден, ХАМАС
В Израиле сообщили о предстоящей встрече президента с Байденом
Израильские СМИ: президент Герцог встретится с Байденом на следующей неделе
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом на следующей неделе, сообщает израильский журналист Барак Давид со ссылкой на неназванные источники.
"Израильский президент Герцог встретится с президентом Байденом в Белом доме во вторник", - заявил журналист в соцсети X со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.
Журналист не уточнил возможную тему предстоящей встречи.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.