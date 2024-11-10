https://ria.ru/20241110/volchenka-1982917149.html

Российские войска освободили Волченку в ДНР

Российские войска освободили Волченку в ДНР - РИА Новости, 10.11.2024

Российские войска освободили Волченку в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:29

2024-11-10T12:29

2024-11-10T13:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также цех по производству беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)