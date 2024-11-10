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Российские войска освободили Волченку в ДНР - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 10.11.2024 (обновлено: 13:32 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/volchenka-1982917149.html
Российские войска освободили Волченку в ДНР
Российские войска освободили Волченку в ДНР - РИА Новости, 10.11.2024
Российские войска освободили Волченку в ДНР
Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:29
2024-11-10T13:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также цех по производству беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Волченку в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила Волченку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Волченка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Волченка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Волченка в ДНР

Волченка — село в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливают Петровский район Донецка. Взятие Волченки позволит наступать на Курахово с северо-востока.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, а также отразили десять контратак.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 460 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • американский бронетранспортер М113;
  • три автомобиля;
  • машина разминирования УР-67;
  • орудие Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • три гаубицы Д-30;
  • противотанковая пушка "Рапира".
Уничтожен также цех по производству беспилотников.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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