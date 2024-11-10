Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ
Минобороны: группировка войск "Запад" захватила 27 украинских опорных пунктов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские бойцы захватили 27 украинских опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
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"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника", — сказал он.
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По словам Бигмы, среди уничтоженной техники, которой пользовались ВСУ, — пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.
Как сообщалось в сводке Минобороны, за неделю с 2 по 8 ноября группировка "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области, нанесла поражение подразделениям танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, а также отбила 32 контратаки.
Украинская армия потеряла в боях на этом направлении более 3160 человек убитыми и ранеными, три танка, семь американских бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов боеприпасов.
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