https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html

Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ

Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024

Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ

Российские бойцы захватили 27 украинских опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T05:03

2024-11-10T05:03

2024-11-10T09:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские бойцы захватили 27 украинских опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника", — сказал он. По словам Бигмы, среди уничтоженной техники, которой пользовались ВСУ, — пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.Как сообщалось в сводке Минобороны, за неделю с 2 по 8 ноября группировка "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области, нанесла поражение подразделениям танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, а также отбила 32 контратаки. Украинская армия потеряла в боях на этом направлении более 3160 человек убитыми и ранеными, три танка, семь американских бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20241109/syrskiy-1982879625.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)