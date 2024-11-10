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Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
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05:03 10.11.2024 (обновлено: 09:23 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html
Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ
Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ
Российские бойцы захватили 27 украинских опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T05:03
2024-11-10T09:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские бойцы захватили 27 украинских опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника", — сказал он. По словам Бигмы, среди уничтоженной техники, которой пользовались ВСУ, — пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.Как сообщалось в сводке Минобороны, за неделю с 2 по 8 ноября группировка "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области, нанесла поражение подразделениям танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, а также отбила 32 контратаки. Украинская армия потеряла в боях на этом направлении более 3160 человек убитыми и ранеными, три танка, семь американских бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20241109/syrskiy-1982879625.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Запад" захватили 27 опорных пунктов ВСУ

Минобороны: группировка войск "Запад" захватила 27 украинских опорных пунктов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские бойцы захватили 27 украинских опорных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
«
"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника", — сказал он.
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По словам Бигмы, среди уничтоженной техники, которой пользовались ВСУ, — пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.
Как сообщалось в сводке Минобороны, за неделю с 2 по 8 ноября группировка "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области, нанесла поражение подразделениям танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, а также отбила 32 контратаки.
Украинская армия потеряла в боях на этом направлении более 3160 человек убитыми и ранеными, три танка, семь американских бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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