Рейтинг@Mail.ru
СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 10.11.2024 (обновлено: 14:26 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/vizit-1982916653.html
СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану
СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану - РИА Новости, 10.11.2024
СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер на прошлой неделе тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:19
2024-11-10T14:26
в мире
израиль
россия
сша
джо байден
дональд трамп
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e83fc184de133f8ee907ddc3ce65e4bf.jpg
ХАЙФА, 10 ноя — РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер на прошлой неделе тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников. "Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России", — говорится в публикации.В какой именно день состоялся этот визит, телеканал не уточняет.Ранее телеканал сообщал о том, что Израиль рассматривает возможность прекращения огня на северном фронте, поскольку опасается вмешательства Совбеза ООН в его действия на ливанской границе. В Тель-Авиве не исключают, что Совет Безопасности вскоре примет резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа и ограничивающую действия еврейского государства на всех фронтах. Эти опасения появились на фоне давления на Израиль со стороны Белого дома, отмечает телеканал. По словам высокопоставленных израильских чиновников, США, возможно, откажутся применять право вето для защиты интересов еврейского государства в Совбезе ООН, как это было раньше. Кроме того, собеседники телеканала не исключают, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США международное давление на Израиль может только усилиться. В конце сентября Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции против Ливана, получившей название "Стрелы севера". Жертвами израильских бомбардировок стали уже более трех тысяч человек, почти 14 тысяч пострадали. После точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насрулла и другие высокопоставленные командиры.С 1 октября Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и ведут наземные бои.
https://ria.ru/20241109/katar-1982872833.html
https://ria.ru/20241108/zvonok-1982773990.html
https://ria.ru/20241109/perevozki-1982866337.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeef65a1c26c07bcc05da6cd033eb1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, джо байден, дональд трамп, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану

12-й канал: израильский министр Дермер посетил РФ для переговоров по Ливану

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства Израиля в Москве
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАЙФА, 10 ноя — РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер на прошлой неделе тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
"Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России", — говорится в публикации.
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС
9 ноября, 21:55
В какой именно день состоялся этот визит, телеканал не уточняет.
Ранее телеканал сообщал о том, что Израиль рассматривает возможность прекращения огня на северном фронте, поскольку опасается вмешательства Совбеза ООН в его действия на ливанской границе. В Тель-Авиве не исключают, что Совет Безопасности вскоре примет резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа и ограничивающую действия еврейского государства на всех фронтах.
Эти опасения появились на фоне давления на Израиль со стороны Белого дома, отмечает телеканал. По словам высокопоставленных израильских чиновников, США, возможно, откажутся применять право вето для защиты интересов еврейского государства в Совбезе ООН, как это было раньше.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Глава Пентагона впервые созвонился с новым министром обороны Израиля
8 ноября, 23:38
Кроме того, собеседники телеканала не исключают, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США международное давление на Израиль может только усилиться.
В конце сентября Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции против Ливана, получившей название "Стрелы севера". Жертвами израильских бомбардировок стали уже более трех тысяч человек, почти 14 тысяч пострадали. После точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насрулла и другие высокопоставленные командиры.
С 1 октября Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и ведут наземные бои.
Maersk - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Maersk опровергла информацию о перевозках оружия для Израиля на своих судах
9 ноября, 20:57
 
В миреИзраильРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала