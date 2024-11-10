https://ria.ru/20241110/vizit-1982916653.html

СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану

СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану - РИА Новости, 10.11.2024

СМИ: израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер на прошлой неделе тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:19

2024-11-10T12:19

2024-11-10T14:26

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ХАЙФА, 10 ноя — РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер на прошлой неделе тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленных чиновников. "Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России", — говорится в публикации.В какой именно день состоялся этот визит, телеканал не уточняет.Ранее телеканал сообщал о том, что Израиль рассматривает возможность прекращения огня на северном фронте, поскольку опасается вмешательства Совбеза ООН в его действия на ливанской границе. В Тель-Авиве не исключают, что Совет Безопасности вскоре примет резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа и ограничивающую действия еврейского государства на всех фронтах. Эти опасения появились на фоне давления на Израиль со стороны Белого дома, отмечает телеканал. По словам высокопоставленных израильских чиновников, США, возможно, откажутся применять право вето для защиты интересов еврейского государства в Совбезе ООН, как это было раньше. Кроме того, собеседники телеканала не исключают, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США международное давление на Израиль может только усилиться. В конце сентября Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции против Ливана, получившей название "Стрелы севера". Жертвами израильских бомбардировок стали уже более трех тысяч человек, почти 14 тысяч пострадали. После точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насрулла и другие высокопоставленные командиры.С 1 октября Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и ведут наземные бои.

https://ria.ru/20241109/katar-1982872833.html

https://ria.ru/20241108/zvonok-1982773990.html

https://ria.ru/20241109/perevozki-1982866337.html

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в мире, израиль, россия, сша, джо байден, дональд трамп, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024