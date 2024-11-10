https://ria.ru/20241110/vino-1982903320.html
Эксперт рассказал о проблеме, с которой столкнулись российские виноделы
Эксперт рассказал о проблеме, с которой столкнулись российские виноделы - РИА Новости, 10.11.2024
Эксперт рассказал о проблеме, с которой столкнулись российские виноделы
Рынок столкнулся с нехваткой качественных российских вин - требования к качеству этой продукции остаются высокими, рассказал РИА Новости исполнительный директор РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:31
2024-11-10T09:31
2024-11-10T09:31
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рынок столкнулся с нехваткой качественных российских вин - требования к качеству этой продукции остаются высокими, рассказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. "После всех изменений в нашем портфеле российских вин существенно больше не стало, поскольку наши требования к качеству остаются высокими. С введением повышенных пошлин и, соответственно, ростом цен на импорт, мы столкнулись с тем, что российские вина с необходимым соотношением цены и качества стали дефицитом", - сказал Липилин. Он отметил, что российские производители, у которых уже есть контакты с дистрибьюторами, могут быть не всегда заинтересованы в новых каналах сбыта из-за нехватки продукции. "После повышения пошлин на вина из недружественных стран мы нарастили долю российского вина в своем портфеле, но по причинам, названным выше - не так значительно", - добавил эксперт. По его мнению, увеличение пошлин на импортное вино приведет к тому, что россияне станут выбирать другие алкогольные напитки вместо вина. Например, пиво или коктейли в ресторанах, крепкий алкоголь в магазинах. Повышение пошлин не будет способствовать поддержке российских виноделов и приведет к снижению потребления вина на душу населения, прогнозирует эксперт. "Когда потребитель приходит в ресторан или магазин, он рассчитывает купить привычные для себя Пино Гриджо, Просекко, Рислинг, но в итоге из-за высоких цен вынужден выбирать альтернативные напитки… Этот тренд подтверждается и данными от российских производителей крепкого алкоголя, которые фиксируют рост популярности своей продукции в коктейлях — в частности, джинов, виски и других крепких напитков. Переход с импортного вина на российское происходит в меньшей степени, чем переход на другие категории алкоголя", - резюмировал Липилин.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вино, россия, еда
Экономика, Вино, Россия, Еда
Эксперт рассказал о проблеме, с которой столкнулись российские виноделы
Эксперт Липилин: рынок столкнулся с нехваткой качественных российских вин
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рынок столкнулся с нехваткой качественных российских вин - требования к качеству этой продукции остаются высокими, рассказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
"После всех изменений в нашем портфеле российских вин существенно больше не стало, поскольку наши требования к качеству остаются высокими. С введением повышенных пошлин и, соответственно, ростом цен на импорт, мы столкнулись с тем, что российские вина с необходимым соотношением цены и качества стали дефицитом", - сказал Липилин.
Он отметил, что российские производители, у которых уже есть контакты с дистрибьюторами, могут быть не всегда заинтересованы в новых каналах сбыта из-за нехватки продукции. "После повышения пошлин на вина из недружественных стран мы нарастили долю российского вина в своем портфеле, но по причинам, названным выше - не так значительно", - добавил эксперт.
По его мнению, увеличение пошлин на импортное вино приведет к тому, что россияне станут выбирать другие алкогольные напитки вместо вина. Например, пиво или коктейли в ресторанах, крепкий алкоголь в магазинах. Повышение пошлин не будет способствовать поддержке российских виноделов и приведет к снижению потребления вина на душу населения, прогнозирует эксперт.
"Когда потребитель приходит в ресторан или магазин, он рассчитывает купить привычные для себя Пино Гриджо, Просекко, Рислинг, но в итоге из-за высоких цен вынужден выбирать альтернативные напитки… Этот тренд подтверждается и данными от российских производителей крепкого алкоголя, которые фиксируют рост популярности своей продукции в коктейлях — в частности, джинов, виски и других крепких напитков. Переход с импортного вина на российское происходит в меньшей степени, чем переход на другие категории алкоголя", - резюмировал Липилин.