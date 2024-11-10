https://ria.ru/20241110/video-1982932991.html
В Госдуме предложили запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов
В Госдуме предложили запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов - РИА Новости, 10.11.2024
В Госдуме предложили запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов
Выкладывать в соцсетях видео летящих дронов и последствия их поражения на земле надо запретить на законодательном уровне, за такие действия нужно ввести... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:24
2024-11-10T15:24
2024-11-10T15:24
специальная военная операция на украине
татьяна буцкая
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Выкладывать в соцсетях видео летящих дронов и последствия их поражения на земле надо запретить на законодательном уровне, за такие действия нужно ввести наказание, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в Telegram-канале. "На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/поражённых дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления обязательно должно быть наказание", - написала она. Буцкая напомнила, что в середине августа в Совфеде поднимался вопрос о разработке такого законопроекта. "Конечно, это работа профильных комитетов, где собраны лучшие специалисты, готовые не только правильно поставить задачу, но и найти верное юридическое решение", - добавила парламентарий. По ее мнению, такие видео не стоит публиковать, потому что они помогают противнику как минимум понять, достиг его удар цели или нет. "Во-вторых, такие видео противник активно использует в своей пропаганде на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран, которые их поддерживают (для отчета, смотрите как мы эффективно боремся, вон куда наши БПЛА долетают)", - написала Буцкая.
https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html
https://ria.ru/20240527/bespilotniki-1948752734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна буцкая, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Буцкая, Общество, Россия
В Госдуме предложили запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов
Депутат Буцкая призвала запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Выкладывать в соцсетях видео летящих дронов и последствия их поражения на земле надо запретить на законодательном уровне, за такие действия нужно ввести наказание, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в Telegram-канале
.
"На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/поражённых дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления обязательно должно быть наказание", - написала она.
Буцкая напомнила, что в середине августа в Совфеде поднимался вопрос о разработке такого законопроекта.
"Конечно, это работа профильных комитетов, где собраны лучшие специалисты, готовые не только правильно поставить задачу, но и найти верное юридическое решение", - добавила парламентарий.
По ее мнению, такие видео не стоит публиковать, потому что они помогают противнику как минимум понять, достиг его удар цели или нет.
"Во-вторых, такие видео противник активно использует в своей пропаганде на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран, которые их поддерживают (для отчета, смотрите как мы эффективно боремся, вон куда наши БПЛА долетают)", - написала Буцкая.