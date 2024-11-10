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В США уволили сотрудницу службы ЧС, запрещавшую помогать сторонникам Трампа

В США уволили сотрудницу службы ЧС, запрещавшую помогать сторонникам Трампа - РИА Новости, 10.11.2024

В США уволили сотрудницу службы ЧС, запрещавшую помогать сторонникам Трампа

В США уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), давшую указание не помогать людям, поддерживающим победившего на... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:38

2024-11-10T15:38

2024-11-10T15:38

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В США уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), давшую указание не помогать людям, поддерживающим победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа, во время урагана "Хелен", сообщает телеканал CBS News со ссылкой на администратора FEMA Дин Крисвелл. "Сотрудница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях была уволена после того, как она дала указание работникам, помогающим пострадавшим от урагана, не заходить в дома, где во дворах размещены плакаты в поддержку избранного президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, FEMA не назвало имя сотрудника и не сообщило, где конкретно это произошло. Однако, согласно телеканалу, губернатор Флориды Рон Десантис назвал запрет на помощь сторонникам Трампа "целенаправленной дискриминацией" жителей штата и заявил, что это произошло во Флориде. В начале октября Трамп раскритиковал администрацию США в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана, в то время как иностранным государствам направляются миллиарды долларов. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на10 октября. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241105/tramp-1982043068.html

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