https://ria.ru/20241110/ukraina-1982974037.html
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2024
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:39
2024-11-10T22:39
2024-11-10T22:39
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. В 22.12 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской и Николаевской. Через некоторое время тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу