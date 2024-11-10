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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:05
2024-11-10T17:05
2024-11-10T17:05
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 14.53 (по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской области. Позже она прозвучала в Сумской, Черниговской, Черкасской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу