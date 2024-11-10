https://ria.ru/20241110/ukraina-1982948586.html

В Одесской области избили сотрудника военкомата

В Одесской области избили сотрудника военкомата - РИА Новости, 10.11.2024

В Одесской области избили сотрудника военкомата

Неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата в Одесской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:56

2024-11-10T16:56

2024-11-10T16:56

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата в Одесской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата… На 53-летнего работника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) напали у его дома в поселке Любашовка. Это был мужчина в балаклаве, который нанес несколько ударов неизвестным предметом и скрылся", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации "Страны.ua", сотрудника военкомата доставили в больницу с открытым переломом ноги, ранами и ушибами. Нападавшего разыскивает полиция. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982839331.html

https://ria.ru/20241106/kvartiry-1982320981.html

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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины