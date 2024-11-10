https://ria.ru/20241110/ukraina-1982929777.html
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ
Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:39
2024-11-10T14:39
2024-11-10T16:30
киевская область
белоруссия
вооруженные силы украины
страна.ua
gps
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua"."Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали в геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой", — говорится в сообщении.Отмечается, что последнее время все чаще в этом регионе происходят подобные сбои. Навигаторы показывают местоположение в Белоруссии и в российских регионах.Такая ситуация сложилась из-за работы РЭБ, пояснили в Генштабе ВСУ.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982918615.html
киевская область
белоруссия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, белоруссия, вооруженные силы украины, страна.ua, gps, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)
Киевская область, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, GPS, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт)
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ
"Страна.ua": жителей Киевской области перебросило в Подмосковье из-за сбоя GPS