https://ria.ru/20241110/ukraina-1982929777.html

Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ

Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2024

Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ

Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:39

2024-11-10T14:39

2024-11-10T16:30

киевская область

белоруссия

вооруженные силы украины

страна.ua

gps

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua"."Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали в геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой", — говорится в сообщении.Отмечается, что последнее время все чаще в этом регионе происходят подобные сбои. Навигаторы показывают местоположение в Белоруссии и в российских регионах.Такая ситуация сложилась из-за работы РЭБ, пояснили в Генштабе ВСУ.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982918615.html

киевская область

белоруссия

московская область (подмосковье)

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киевская область, белоруссия, вооруженные силы украины, страна.ua, gps, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)