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Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
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14:39 10.11.2024 (обновлено: 16:30 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982929777.html
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ
Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:39
2024-11-10T16:30
киевская область
белоруссия
вооруженные силы украины
страна.ua
gps
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua"."Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали в геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой", — говорится в сообщении.Отмечается, что последнее время все чаще в этом регионе происходят подобные сбои. Навигаторы показывают местоположение в Белоруссии и в российских регионах.Такая ситуация сложилась из-за работы РЭБ, пояснили в Генштабе ВСУ.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
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киевская область
белоруссия
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киевская область, белоруссия, вооруженные силы украины, страна.ua, gps, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)
Киевская область, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, GPS, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт)
Жителей Киевской области повально "перебросило" в Подмосковье, пишут СМИ

"Страна.ua": жителей Киевской области перебросило в Подмосковье из-за сбоя GPS

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жители Киевской области из-за сбоев работе GPS видят свое местоположение в Подмосковье, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали в геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что последнее время все чаще в этом регионе происходят подобные сбои. Навигаторы показывают местоположение в Белоруссии и в российских регионах.
Такая ситуация сложилась из-за работы РЭБ, пояснили в Генштабе ВСУ.
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Киевская областьБелоруссияВооруженные силы УкраиныСтрана.uaGPSМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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