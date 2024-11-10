https://ria.ru/20241110/ukraina-1982912166.html

СМИ сообщили о ликвидации на Украине британского наемника

СМИ сообщили о ликвидации на Украине британского наемника - РИА Новости, 10.11.2024

СМИ сообщили о ликвидации на Украине британского наемника

Британский наемник ликвидирован на Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:24

2024-11-10T11:24

2024-11-10T11:24

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский наемник ликвидирован на Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого. По данным телеканала, речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. По информации Sky News, он убит 5 ноября. Как говорится в сообщении Sky News со ссылкой на пост семьи наемника в соцсети Facebook*, британец убит "во время боевых действий на Украине". Телеканал добавляет со ссылкой на представителя МИД Великобритании, что ведомству "известно" об убитом наемнике. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241023/naemniki-1979506239.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины