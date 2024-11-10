СМИ сообщили о ликвидации на Украине британского наемника
Sky News: британец Каллум Тиндал-Дрейпер убит на Украине
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский наемник ликвидирован на Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого.
По данным телеканала, речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. По информации Sky News, он убит 5 ноября.
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Как говорится в сообщении Sky News со ссылкой на пост семьи наемника в соцсети Facebook*, британец убит "во время боевых действий на Украине".
Телеканал добавляет со ссылкой на представителя МИД Великобритании, что ведомству "известно" об убитом наемнике.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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