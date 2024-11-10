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"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине - РИА Новости, 10.11.2024
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
Умные люди занимаются мошенничеством на Украине, а глупые верят в борьбу за демократию, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:44
2024-11-10T09:44
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Умные люди занимаются мошенничеством на Украине, а глупые верят в борьбу за демократию, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нем замешаны. Глупые люди думают, что речь идет о "демократии", — написал он.По словам бизнесмена, подавляющее большинство населения Крыма и Донбасса хотело присоединения к России."США борются с демократией на Украине", — заключил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
Миллиардер Сакс: только глупые люди верят в демократизацию Украины