Рейтинг@Mail.ru
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 10.11.2024 (обновлено: 19:06 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине - РИА Новости, 10.11.2024
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
Умные люди занимаются мошенничеством на Украине, а глупые верят в борьбу за демократию, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:44
2024-11-10T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/66/1475236665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a34ffc74b32f02cf57e638cd4124e02.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Умные люди занимаются мошенничеством на Украине, а глупые верят в борьбу за демократию, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нем замешаны. Глупые люди думают, что речь идет о "демократии", — написал он.По словам бизнесмена, подавляющее большинство населения Крыма и Донбасса хотело присоединения к России."США борются с демократией на Украине", — заключил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/66/1475236665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83831ed4106aab7e8ab6962b4ca3fbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине

Миллиардер Сакс: только глупые люди верят в демократизацию Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Умные люди занимаются мошенничеством на Украине, а глупые верят в борьбу за демократию, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нем замешаны. Глупые люди думают, что речь идет о "демократии", — написал он.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"
Вчера, 10:33
По словам бизнесмена, подавляющее большинство населения Крыма и Донбасса хотело присоединения к России.
"США борются с демократией на Украине", — заключил он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала