В Хмельницкой области прогремели взрывы
"24 канал": в Хмельницкой области прогремели взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины утром в воскресенье, сообщил украинский "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.51 мск, в Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях Украины звучит воздушная тревога.
"Взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении "24 канала", опубликованном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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