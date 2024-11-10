https://ria.ru/20241110/ukraina-1982898347.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.11.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины утром в воскресенье, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:03

2024-11-10T08:03

2024-11-10T08:04

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины утром в воскресенье, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.51 мск, в Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях Украины звучит воздушная тревога. "Взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении "24 канала", опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, хмельницкая область, вооруженные силы украины