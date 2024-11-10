"Если Путин согласится". В США раскрыли условие, при котором бросят Украину
FP: США откажутся от Украины, если Россия согласится на раздел территорий
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп во время встречи в 2019 году
Президент России Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп во время встречи в 2019 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американцы потеряют всякий интерес к поддержке Киева, если победитель президентских выборов в США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорятся о разделе территорий и нейтральном статусе Украины, такое мнение выразил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy.
"Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел (территорий. — Прим. ред.) и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта", — написал он.
По мнению Уолта, победитель президентских выборов с высокой вероятностью попытается переложить бремя поддержки Украины на плечи Европы. Трамп не станет задействовать свое влияние среди республиканцев для продвижения планов по финансированию Киева в конгрессе и может попросту лишить Украину поддержки США. При этом, как подчеркнул эксперт, американские избиратели всецело поддержат решения нового президента.
"Украине по-настоящему крышка", — заключил профессор.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
В четверг на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запада сами отказались от контактов с Кремлем.