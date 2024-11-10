https://ria.ru/20241110/uganda-1982916054.html

Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС

Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС - РИА Новости, 10.11.2024

Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС

Уганда получила от России приглашение стать страной — партнером БРИКС, сообщил РИА Новости министр иностранных дел африканской республики Абубакер Джедже Одонго РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:01

2024-11-10T12:01

2024-11-10T13:29

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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Уганда получила от России приглашение стать страной — партнером БРИКС, сообщил РИА Новости министр иностранных дел африканской республики Абубакер Джедже Одонго на полях министерской встречи форума "Россия — Африка"."Уганде было предложено стать членом — партнером БРИКС. Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет", — сказал он.Министр отметил, что БРИКС открывает для его страны новые возможности в многополярном мире, где некоторые страны Африки и Латинской Америки разделяют ряд принципиальных позиций России на международных форумах."С учетом проблем, с которыми сталкивается Африка, в частности это нужда в быстром экономическом росте на фоне быстро растущего населения, <…> помощь, которую мы традиционно привыкли получать от многосторонних международных финансовых институтов, больше недоступна. Это позволяет нам благосклонно относиться к альтернативным источникам <…> и БРИКС, Китай и другие — это варианты, которые мы сейчас рассматриваем и анализируем с учетом глубины требуемых результатов", — добавил Одонго.О том, что Россия поддержала кандидатуру Уганды как партнера БРИКС, сообщил накануне глава российского МИД Сергей Лавров.Первая министерская конференция форума партнерства "Россия — Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.

https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html

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уганда, брикс, россия, в мире