https://ria.ru/20241110/udary-1982967003.html

При ударах Израиля по Ливану за сутки погибли 53 человека

При ударах Израиля по Ливану за сутки погибли 53 человека - РИА Новости, 10.11.2024

При ударах Израиля по Ливану за сутки погибли 53 человека

Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана за минувшие сутки стали 53 человека, ранения получили 99 мирных жителей, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T20:34

2024-11-10T20:34

2024-11-10T20:34

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БЕЙРУТ, 10 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана за минувшие сутки стали 53 человека, ранения получили 99 мирных жителей, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в воскресенье. "За минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок разных районов Ливана погибли 53 человека, 99 мирных жителей получили ранения",- сообщается в заявлении. Число жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3186, ранения разной степени тяжести получили 14 078 человек. В воскресенье утром израильская авиация ударила по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Бибос на севере Ливана, в результате чего погибли более 20 человек, включая детей. Тем временем на юге Ливана израильские военные атаковали бригады скорой помощи в поселениях Дейр Канун, Рас эль-Эйн и Эйн Бааль. В результате погибли пять парамедиков.

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль