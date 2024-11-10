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Из Ливана нанесли 15 ударов по северу Израиля, сообщила ЦАХАЛ - РИА Новости, 10.11.2024
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14:54 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/udary-1982930805.html
Из Ливана нанесли 15 ударов по северу Израиля, сообщила ЦАХАЛ
Из Ливана нанесли 15 ударов по северу Израиля, сообщила ЦАХАЛ - РИА Новости, 10.11.2024
Из Ливана нанесли 15 ударов по северу Израиля, сообщила ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северным территориям, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:54
2024-11-10T14:54
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ХАЙФА, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северным территориям, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 12.38 и 12.39 (13.38 и 13.39 по мск - ред.) в районе Западной Галилеи, был зафиксирован запуск примерно 15 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля. Большинство объектов упало на открытой местности", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Из Ливана нанесли 15 ударов по северу Израиля, сообщила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ сообщила о запуске 15 снарядов из Ливана по северу Израиля

© IRNA Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам
 Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
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ХАЙФА, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северным территориям, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 12.38 и 12.39 (13.38 и 13.39 по мск - ред.) в районе Западной Галилеи, был зафиксирован запуск примерно 15 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля. Большинство объектов упало на открытой местности", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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