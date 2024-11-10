Из Ливана нанесли 15 ударов по северу Израиля, сообщила ЦАХАЛ
ЦАХАЛ сообщила о запуске 15 снарядов из Ливана по северу Израиля
© IRNA Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам
© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАЙФА, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 15 запусков снарядов из Ливана по северным территориям, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 12.38 и 12.39 (13.38 и 13.39 по мск - ред.) в районе Западной Галилеи, был зафиксирован запуск примерно 15 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля. Большинство объектов упало на открытой местности", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации важного боевика "Хезболлы"
3 ноября, 21:38