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При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек
При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек - РИА Новости, 10.11.2024
При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек
Пять человек стали жертвами удара израильских ВВС по зданию в южном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости главврач больницы "Имам ас-Садр" Магер Аббас. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:26
2024-11-10T18:26
2024-11-10T19:36
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ДАМАСК, 10 ноя — РИА Новости. Пять человек стали жертвами удара израильских ВВС по зданию в южном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости главврач больницы "Имам ас-Садр" Магер Аббас."Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии", — сказал он.Уточняется, что речь идет о квартале Сейида Зейнаб.Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению. Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дмитрий Песков
При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек
При ударе ВВС Израиля по южному пригороду Дамаска погибли 5 человек