https://ria.ru/20241110/udar-1982957682.html

При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек

При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек - РИА Новости, 10.11.2024

При ударе Израиля по пригороду Дамаска погибли пять человек

Пять человек стали жертвами удара израильских ВВС по зданию в южном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости главврач больницы "Имам ас-Садр" Магер Аббас. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:26

2024-11-10T18:26

2024-11-10T19:36

в мире

дамаск (город)

израиль

сирия

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

дмитрий песков

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ДАМАСК, 10 ноя — РИА Новости. Пять человек стали жертвами удара израильских ВВС по зданию в южном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости главврач больницы "Имам ас-Садр" Магер Аббас."Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии", — сказал он.Уточняется, что речь идет о квартале Сейида Зейнаб.Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению. Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

дамаск (город)

израиль

сирия

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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дмитрий песков