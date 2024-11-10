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Туск перенес хирургическую операцию - РИА Новости, 10.11.2024
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17:33 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/tusk-1982953146.html
Туск перенес хирургическую операцию
Туск перенес хирургическую операцию - РИА Новости, 10.11.2024
Туск перенес хирургическую операцию
Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе лишь в среду, сообщает информационный центр правительства. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:33
2024-11-10T17:33
в мире
польша
будапешт
дональд туск
европейский совет
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ВАРШАВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе лишь в среду, сообщает информационный центр правительства. "Информационный центр правительства сообщает, что премьер-министр Дональд Туск перенес плановую медицинскую операцию. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду". О том, какого характера операцию перенес Туск, не сообщается. Таким образом Туск не будет присутствовать на официальных мероприятиях по случаю Дня независимости Польши, который будет отмечаться в понедельник. В минувшие четверг и пятницу он принимал участие в неформальном заседании Европейского совета в Будапеште.
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в мире, польша, будапешт, дональд туск, европейский совет
В мире, Польша, Будапешт, Дональд Туск, Европейский совет
Туск перенес хирургическую операцию

Премьер Польши Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе в среду

© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе лишь в среду, сообщает информационный центр правительства.
"Информационный центр правительства сообщает, что премьер-министр Дональд Туск перенес плановую медицинскую операцию. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду".
О том, какого характера операцию перенес Туск, не сообщается.
Таким образом Туск не будет присутствовать на официальных мероприятиях по случаю Дня независимости Польши, который будет отмечаться в понедельник.
В минувшие четверг и пятницу он принимал участие в неформальном заседании Европейского совета в Будапеште.
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В миреПольшаБудапештДональд ТускЕвропейский совет
 
 
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