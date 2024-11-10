https://ria.ru/20241110/tusk-1982953146.html

Туск перенес хирургическую операцию

Туск перенес хирургическую операцию - РИА Новости, 10.11.2024

Туск перенес хирургическую операцию

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе лишь в среду, сообщает информационный центр правительства. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:33

2024-11-10T17:33

2024-11-10T17:33

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будапешт

дональд туск

европейский совет

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ВАРШАВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию и вернется к работе лишь в среду, сообщает информационный центр правительства. "Информационный центр правительства сообщает, что премьер-министр Дональд Туск перенес плановую медицинскую операцию. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду". О том, какого характера операцию перенес Туск, не сообщается. Таким образом Туск не будет присутствовать на официальных мероприятиях по случаю Дня независимости Польши, который будет отмечаться в понедельник. В минувшие четверг и пятницу он принимал участие в неформальном заседании Европейского совета в Будапеште.

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982828844.html

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в мире, польша, будапешт, дональд туск, европейский совет