https://ria.ru/20241110/turtsiya-1982901284.html
В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 10.11.2024
В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие
Два человека погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с междугородным автобусом в Стамбуле, сообщает в воскресенье агентство DHA. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:58
2024-11-10T08:58
2024-11-10T09:04
в мире
авто
стамбул
измир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с междугородным автобусом в Стамбуле, сообщает в воскресенье агентство DHA. Автобус, следовавший по маршруту Измир - Стамбул с 33 пассажирами, перевернулся на мокрой после дождя трассе в стамбульском районе Эсенлер недалеко от автовокзала в 06.40 по местному времени (совпадает с мск). "Двое пассажиров погибли, их зажало в автобусе и они не смогли самостоятельно выбраться, еще 15 пострадали, из них один в тяжелом состоянии", - передает агентство. По его данным, задержаны двое водителей автобуса.
https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html
стамбул
измир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, стамбул, измир
В мире, Авто, Стамбул, Измир
В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие
DHA: 2 человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Стамбуле