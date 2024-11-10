https://ria.ru/20241110/turtsiya-1982901284.html

В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 10.11.2024

В Турции междугородный автобус попал в ДТП, есть погибшие

Два человека погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с междугородным автобусом в Стамбуле, сообщает в воскресенье агентство DHA. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:58

2024-11-10T08:58

2024-11-10T09:04

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СТАМБУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с междугородным автобусом в Стамбуле, сообщает в воскресенье агентство DHA. Автобус, следовавший по маршруту Измир - Стамбул с 33 пассажирами, перевернулся на мокрой после дождя трассе в стамбульском районе Эсенлер недалеко от автовокзала в 06.40 по местному времени (совпадает с мск). "Двое пассажиров погибли, их зажало в автобусе и они не смогли самостоятельно выбраться, еще 15 пострадали, из них один в тяжелом состоянии", - передает агентство. По его данным, задержаны двое водителей автобуса.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

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Ольга Фомченкова

в мире, авто, стамбул, измир