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ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба "Исламского джихада"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба "Исламского джихада" - РИА Новости, 10.11.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что в субботу ликвидировала главу оперативного штаба палестинского движения "Исламский джихад". РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T23:43
2024-11-10T23:43
2024-11-10T23:43
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что в субботу ликвидировала главу оперативного штаба палестинского движения "Исламский джихад". "Вчера, в субботу... авиация ВВС Израиля нанесла точечный удар и уничтожила террориста Мухаммада Абу Сахиля, главу оперативного штаба террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в Telegram-канале израильской армии. Удар был нанесен по зданию школы на севере сектора Газа, где, как утверждает ЦАХАЛ, располагался центр оперативного движения "Исламского джихада". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, исламский джихад, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, Исламский джихад, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба "Исламского джихада"
ЦАХАЛ: авиация Израиля уничтожила главу оперативного штаба "Исламского джихада"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) заявила о том, что в субботу ликвидировала главу оперативного штаба палестинского движения "Исламский джихад".
"Вчера, в субботу... авиация ВВС Израиля нанесла точечный удар и уничтожила террориста Мухаммада Абу Сахиля, главу оперативного штаба террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в Telegram-канале израильской армии.
Удар был нанесен по зданию школы на севере сектора Газа, где, как утверждает ЦАХАЛ, располагался центр оперативного движения "Исламского джихада".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.