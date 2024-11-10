https://ria.ru/20241110/trump-1982925367.html

В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу работать с Россией

В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу работать с Россией - РИА Новости, 10.11.2024

В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу работать с Россией

Рассуждения о том, дадут ли избранному президенту США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам, Москва продолжит... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:06

2024-11-10T14:06

2024-11-10T14:06

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рассуждения о том, дадут ли избранному президенту США Дональду Трампу работать и выстраивать отношения с Россией, лучше оставить экспертам, Москва продолжит следовать плану по достижению поставленных ею целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, наверное, лучше этот хлеб оставить американистам, политологам. Мы можем только смотреть, что будет. Мы можем только следовать плану с тем, чтобы достичь тех целей, которые мы сами себе поставили", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что Трампу во время его второго президентского срока, в отличие от первого, позволят работать и выстраивать отношения с РФ. Фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире