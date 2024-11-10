https://ria.ru/20241110/trump-1982923754.html

В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США

В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США - РИА Новости, 10.11.2024

В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США

Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, от действующей администрации в Вашингтоне,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:45

2024-11-10T13:45

2024-11-10T13:52

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, от действующей администрации в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше - трудно сказать", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вашингтон (штат), сша, в мире, выборы президента сша — 2024, россия, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин