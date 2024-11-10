https://ria.ru/20241110/trump-1982923754.html
В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США
В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США - РИА Новости, 10.11.2024
В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США
Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, от действующей администрации в Вашингтоне,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:45
2024-11-10T13:45
2024-11-10T13:52
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, от действующей администрации в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше - трудно сказать", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Вашингтон (штат), США, В мире, Выборы президента США — 2024, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США
Песков: заявления о мире отличают Трампа от действующей администрации США