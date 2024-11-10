https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html

Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP

Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP - РИА Новости, 10.11.2024

Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета Washington... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:01

2024-11-10T23:01

2024-11-10T23:52

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета Washington Post со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией."Трамп поговорил с <...> Путиным в четверг, это был первый телефонный разговор между мужчинами с того момента, как Трамп победил на выборах", — говорится в публикации.Утверждается, что будущий глава Белого дома призвал президента России не идти на эскалацию конфликта на Украине. Он также якобы выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения скорейшего урегулирования кризиса, указывается в статье."Он в частном порядке сигнализировал о том, что он бы поддержал (мирную. — Прим. ред.) сделку, при которой Россия удержит ряд <...> территорий", — пишет газета.При этом официального подтверждения информации WP не поступало.Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует смотреть, как дальше будут развиваться события. Позиция РоссииВ середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Позднее российский лидер вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Тем не менее это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, которое позволит ВСУ восполнить запасы снарядов. Речь идет о создании благоприятных условий для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов, пояснил Путин.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241110/ssha-1982861228.html

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