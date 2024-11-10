https://ria.ru/20241110/tramp-1982970029.html

Трамп вновь может посетить Великобританию, пишет Guardian

Трамп вновь может посетить Великобританию, пишет Guardian - РИА Новости, 10.11.2024

Трамп вновь может посетить Великобританию, пишет Guardian

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может вновь нанести визит в Великобританию из-за смены власти в королевстве и временного разрыва между... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T21:16

2024-11-10T21:16

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может вновь нанести визит в Великобританию из-за смены власти в королевстве и временного разрыва между собственными президентскими сроками, сообщает издание Guardian со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве. "Второй государственный визит Трампа не следует исключать из-за трех различий с 2019 года (когда Трамп в прошлый раз посетил Великобританию - ред.): разрыва между его президентскими сроками, смены правительства с консерваторов на лейбористов и нового монарха Карла III", - говорится в статье. При этом издание подчеркивает, что источники опровергли слова британского парламентария и лидера партии Reform UK Найджела Фаража о том, что приглашение Трампа выступить перед обеими палатами британского парламента уже было формально озвучено спикером нижней палаты Линдси Хойлом. В материале Guardian отмечается, что ранее единственным зарубежным лидером, дважды посетившим Великобританию в рамках официального визита, стал экс-президент Франции Жак Ширак, побывавший в королевстве в 1996 и 2004 годах. Ранее во время выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Дональда Трампа выступить в парламенте при его визите в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982960229.html

https://ria.ru/20241110/gosduma-1982930575.html

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