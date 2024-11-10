В США противникам Трампа сделали неожиданное предложение
В США запустили четырехлетний круиз для тех, кто не поддерживает Трампа
© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские предприниматели запустили кругосветный круиз для тех, кто не поддерживает избрание президентом США Дональда Трампа, пишет Business Insider.
"Если ситуация в мире или результаты последних выборов заставили вас задуматься о том, не покинуть ли Соединенные Штаты, компания Villa Vie Residences хочет предложить вам свой вариант временного переезда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что номер на одного человека на корабле на четыре года стоит почти 250 тысяч долларов и предполагает посещение 140 стран. В статье говорится, что на корабле предусмотрены спа-салоны и фитнес-программы, а в стоимость билетов входит питание: бесплатное пиво и вино во время обеда и ужина.
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.