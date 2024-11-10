https://ria.ru/20241110/tramp-1982960229.html

В США противникам Трампа сделали неожиданное предложение

В США противникам Трампа сделали неожиданное предложение - РИА Новости, 10.11.2024

В США противникам Трампа сделали неожиданное предложение

Американские предприниматели запустили кругосветный круиз для тех, кто не поддерживает избрание президентом США Дональда Трампа, пишет Business Insider. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:56

2024-11-10T18:56

2024-11-10T21:01

в мире

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дональд трамп

камала харрис

джо байден

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские предприниматели запустили кругосветный круиз для тех, кто не поддерживает избрание президентом США Дональда Трампа, пишет Business Insider."Если ситуация в мире или результаты последних выборов заставили вас задуматься о том, не покинуть ли Соединенные Штаты, компания Villa Vie Residences хочет предложить вам свой вариант временного переезда", — говорится в сообщении.Отмечается, что номер на одного человека на корабле на четыре года стоит почти 250 тысяч долларов и предполагает посещение 140 стран. В статье говорится, что на корабле предусмотрены спа-салоны и фитнес-программы, а в стоимость билетов входит питание: бесплатное пиво и вино во время обеда и ужина.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982959104.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден