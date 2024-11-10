https://ria.ru/20241110/tramp-1982899702.html
Трамп предложил Харрис помочь деньгами
Трамп предложил Харрис помочь деньгами - РИА Новости, 10.11.2024
Трамп предложил Харрис помочь деньгами
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Республиканской партии помочь демократам выплатить многомиллионные долги, пишет газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:29
2024-11-10T08:29
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп предложил Республиканской партии помочь демократам выплатить многомиллионные долги, пишет газета Daily Mail со ссылкой на слова политика."Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. <...>. Я бы настоятельно рекомендовал нам — как партии и ради отчаянно необходимого единства — сделать это. У нас осталось много денег", — приводит его слова издание.Как отмечает издание, провальная избирательная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере не менее 20 миллионов долларов.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп предложил Харрис помочь деньгами
Трамп предложил Харрис помощь в выплате долга в $20 млн
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Республиканской партии помочь демократам выплатить многомиллионные долги, пишет газета Daily Mail
со ссылкой на слова политика.
"Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. <...>. Я бы настоятельно рекомендовал нам — как партии и ради отчаянно необходимого единства — сделать это. У нас осталось много денег", — приводит его слова издание.
Как отмечает издание, провальная избирательная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис привела к долгу в размере не менее 20 миллионов долларов.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.