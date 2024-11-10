https://ria.ru/20241110/tramp-1982897485.html

"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине

"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине - РИА Новости, 10.11.2024

"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине

В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:48

2024-11-10T07:48

2024-11-10T15:30

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas."Это был согласованный политический план политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию, который вылился в разрушительные войну", — сказал он.По словам военного, Трамп тоже был частью этой огромной внешнеполитической программы — во время первого президентского срока он создавал идеальные условия для будущего конфликта.Но сейчас, с приходом новой администрации, американские элиты, которые понимают, что у Украины нет шансов победить, изменят риторику для подготовки населения к более серьезным конфликтам, добавил Берлетик."Они надеются, что вы проглотите это и примите за чистую монету <...> знаки больших перемен, <...> однако это предупреждение о том, что США вдвое усилят прежнюю политику и вместо Украины будут воевать на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — уверен он.Во время предвыборной кампании Трамп не раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки. Владимира Зеленского он назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В Кремле, комментируя обещания Трампа, отмечали, что проблема слишком сложна для такого простого рещения.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982888708.html

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024