https://ria.ru/20241110/tramp-1982897485.html
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине - РИА Новости, 10.11.2024
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине
В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:48
2024-11-10T07:48
2024-11-10T15:30
в мире
украина
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas."Это был согласованный политический план политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию, который вылился в разрушительные войну", — сказал он.По словам военного, Трамп тоже был частью этой огромной внешнеполитической программы — во время первого президентского срока он создавал идеальные условия для будущего конфликта.Но сейчас, с приходом новой администрации, американские элиты, которые понимают, что у Украины нет шансов победить, изменят риторику для подготовки населения к более серьезным конфликтам, добавил Берлетик."Они надеются, что вы проглотите это и примите за чистую монету <...> знаки больших перемен, <...> однако это предупреждение о том, что США вдвое усилят прежнюю политику и вместо Украины будут воевать на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — уверен он.Во время предвыборной кампании Трамп не раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки. Владимира Зеленского он назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В Кремле, комментируя обещания Трампа, отмечали, что проблема слишком сложна для такого простого рещения.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982888708.html
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине
Экс-морпех Берлетик: политика США по Украине давно согласована между партиями
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире
YouTube-канала The New Atlas.
"Это был согласованный политический план политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию, который вылился в разрушительные войну", — сказал он.
По словам военного, Трамп тоже был частью этой огромной внешнеполитической программы — во время первого президентского срока он создавал идеальные условия для будущего конфликта.
Но сейчас, с приходом новой администрации, американские элиты, которые понимают, что у Украины нет шансов победить, изменят риторику для подготовки населения к более серьезным конфликтам, добавил Берлетик.
«
"Они надеются, что вы проглотите это и примите за чистую монету <...> знаки больших перемен, <...> однако это предупреждение о том, что США вдвое усилят прежнюю политику и вместо Украины будут воевать на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — уверен он.
Во время предвыборной кампании Трамп не раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки. Владимира Зеленского он назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона
.
В Кремле, комментируя обещания Трампа, отмечали, что проблема слишком сложна для такого простого рещения.