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"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине - РИА Новости, 10.11.2024
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07:48 10.11.2024 (обновлено: 15:30 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/tramp-1982897485.html
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине - РИА Новости, 10.11.2024
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине
В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:48
2024-11-10T15:30
в мире
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas."Это был согласованный политический план политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию, который вылился в разрушительные войну", — сказал он.По словам военного, Трамп тоже был частью этой огромной внешнеполитической программы — во время первого президентского срока он создавал идеальные условия для будущего конфликта.Но сейчас, с приходом новой администрации, американские элиты, которые понимают, что у Украины нет шансов победить, изменят риторику для подготовки населения к более серьезным конфликтам, добавил Берлетик.&quot;Они надеются, что вы проглотите это и примите за чистую монету &lt;...&gt; знаки больших перемен, &lt;...&gt; однако это предупреждение о том, что США вдвое усилят прежнюю политику и вместо Украины будут воевать на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе&quot;, — уверен он.Во время предвыборной кампании Трамп не раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки. Владимира Зеленского он назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В Кремле, комментируя обещания Трампа, отмечали, что проблема слишком сложна для такого простого рещения.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982888708.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Примут за чистую монету". В США раскрыли нюанс политики Трампа по Украине

Экс-морпех Берлетик: политика США по Украине давно согласована между партиями

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В политике Демократической партии и победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении Украины заметна согласованность, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.
"Это был согласованный политический план политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию, который вылился в разрушительные войну", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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По словам военного, Трамп тоже был частью этой огромной внешнеполитической программы — во время первого президентского срока он создавал идеальные условия для будущего конфликта.
Но сейчас, с приходом новой администрации, американские элиты, которые понимают, что у Украины нет шансов победить, изменят риторику для подготовки населения к более серьезным конфликтам, добавил Берлетик.
«

"Они надеются, что вы проглотите это и примите за чистую монету <...> знаки больших перемен, <...> однако это предупреждение о том, что США вдвое усилят прежнюю политику и вместо Украины будут воевать на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — уверен он.

Во время предвыборной кампании Трамп не раз обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и всего за сутки. Владимира Зеленского он назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
В Кремле, комментируя обещания Трампа, отмечали, что проблема слишком сложна для такого простого рещения.
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