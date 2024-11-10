https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html

"Кровавая баня". Стало известно о панике в ФБР из-за возможного шага Трампа

"Кровавая баня". Стало известно о панике в ФБР из-за возможного шага Трампа - РИА Новости, 10.11.2024

"Кровавая баня". Стало известно о панике в ФБР из-за возможного шага Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям в организации после прихода к власти Дональда Трампа, пишет газета... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T03:55

2024-11-10T03:55

2024-11-10T03:56

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям в организации после прихода к власти Дональда Трампа, пишет газета Washington Times со ссылкой на источники в ведомстве."Высшее начальство в агентстве было "ошарашено" и "контужено" победой Трампа. <...> Большинство источников ожидают, что избранный президент "разнесет это место в щепки" <...> и что это будет настоящая "кровавая баня", — говорится в статьеПо словам бывшего осведомителя ФБР Джорджа Хилла, сотрудники бюро находятся в крайне нервозном состоянии. Он утверждает, что около 50 старших руководителей ведомства готовятся добровольно уйти в отставку как можно скорее.Как указано в материале, работники организации хорошо помнят увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми через пять месяцев после начала своего первого президентского срока. Глава ведомства тогда узнал об отставке во время рейса на самолете ФБР домой в Калифорнию. По словам источников WT, схожая судьба с высокой вероятностью ожидает нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя и его заместителя Пола Эббэта."Для Рэя пошел обратный отсчет. <...> Трамп скажет: Да, увольте его к чертям. Не дайте даже сесть на самолет", — приводит слова одного из источников издание.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982779930.html

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в мире, сша, дональд трамп, кристофер рэй, джеймс коми, фбр, выборы президента сша — 2024