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"Вокруг России". В Израиле раскрыли план Трампа в отношении Москвы - РИА Новости, 10.11.2024
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03:30 10.11.2024 (обновлено: 09:02 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/tramp-1982888708.html
"Вокруг России". В Израиле раскрыли план Трампа в отношении Москвы
"Вокруг России". В Израиле раскрыли план Трампа в отношении Москвы - РИА Новости, 10.11.2024
"Вокруг России". В Израиле раскрыли план Трампа в отношении Москвы
Тактика победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении России будет базироваться на снятии напряженности в двусторонних отношениях, заявил... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T03:30
2024-11-10T09:02
в мире
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россия
дональд трамп
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тактика победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении России будет базироваться на снятии напряженности в двусторонних отношениях, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо". "Тактика, которой будет придерживаться сегодня новый американский президент, — снять напряженность с Россией", — выразил мнение эксперт.По словам Кедми, Вашингтон продолжит конкурировать с Москвой, однако будет делать это не военными средствами, а за счет вовлечения в орбиту своих интересов соседние с Россией государства.&quot;Тактика (Трампа. — Прим. ред.) — усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией&quot;, — добавил политолог.Он пояснил, что подобная тактика приведет к постепенной смене отношения к Западу окружающих Россию стран, которые пока, из-за мобилизации активного противостояния, находятся в конфликте с Западом. Россия, по мнению Кедми, останется для США соперником, но стратегия отношений при Трампе изменится, станет хитрее. "Потому что та стратегия, которую они предприняли, оказалась неэффективной или деструктивной. Тогда — давайте менять", — резюмировал эксперт.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров, для чего ему может быть достаточно 24 часов. В Кремле, однако, заявили, что проблема слишком сложна, чтобы так просто решаться. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к противостоянию на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В четверг Трамп выразил уверенность в том, что он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь, Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, отметив, что в этот список может входить и Трамп.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Владимир Зеленский
"Вокруг России". В Израиле раскрыли план Трампа в отношении Москвы

Политолог Кедми: тактика Трампа в отношении РФ — это снятие напряженности

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тактика победившего на выборах президента США Дональда Трампа в отношении России будет базироваться на снятии напряженности в двусторонних отношениях, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".
"Тактика, которой будет придерживаться сегодня новый американский президент, — снять напряженность с Россией", — выразил мнение эксперт.
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По словам Кедми, Вашингтон продолжит конкурировать с Москвой, однако будет делать это не военными средствами, а за счет вовлечения в орбиту своих интересов соседние с Россией государства.
«

"Тактика (Трампа. — Прим. ред.) — усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией", — добавил политолог.

Он пояснил, что подобная тактика приведет к постепенной смене отношения к Западу окружающих Россию стран, которые пока, из-за мобилизации активного противостояния, находятся в конфликте с Западом. Россия, по мнению Кедми, останется для США соперником, но стратегия отношений при Трампе изменится, станет хитрее.
"Потому что та стратегия, которую они предприняли, оказалась неэффективной или деструктивной. Тогда — давайте менять", — резюмировал эксперт.
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Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров, для чего ему может быть достаточно 24 часов. В Кремле, однако, заявили, что проблема слишком сложна, чтобы так просто решаться. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к противостоянию на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В четверг Трамп выразил уверенность в том, что он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь, Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, отметив, что в этот список может входить и Трамп.
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