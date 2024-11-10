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Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство - РИА Новости, 10.11.2024
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02:47 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/tramp-1982888152.html
Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство
Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство - РИА Новости, 10.11.2024
Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерении пригласить бывшего госсекретаря при своей первой администрации Майка... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:47
2024-11-10T02:47
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерении пригласить бывшего госсекретаря при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства. "Я не приглашу бывшего постпреда (США при ООН - ред.) Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации", - написал республиканец в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что состав будущего кабинета министров в настоящее время формируется. Ранее телеканал CBS News сообщал, что в состав будущей администрации США могут войти лица, которые ранее уже работали с Трампом в рамках его первого срока, а также новые персоны. В частности, Помпео назывался вероятным кандидатом на пост министра обороны. Будущим госсекретарем назывался сенатор-республиканец Билл Хагерти, который при Трампе работал послом США в Японии, а кандидатами на пост министра финансов - бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайцер и основатель хэдж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html
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в мире, справки, сша, япония, коннектикут, дональд трамп, майк помпео, никки хейли, оон, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Справки, США, Япония, Коннектикут, Дональд Трамп, Майк Помпео, Никки Хейли, ООН, NBC, Выборы президента США — 2024
Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство

Трамп опроверг слухи о намерении пригласить Помпео в состав нового правительства

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерении пригласить бывшего госсекретаря при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства.
"Я не приглашу бывшего постпреда (США при ООН - ред.) Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации", - написал республиканец в социальной сети Truth Social.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа
9 марта, 07:04
Трамп добавил, что состав будущего кабинета министров в настоящее время формируется.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что в состав будущей администрации США могут войти лица, которые ранее уже работали с Трампом в рамках его первого срока, а также новые персоны.
В частности, Помпео назывался вероятным кандидатом на пост министра обороны. Будущим госсекретарем назывался сенатор-республиканец Билл Хагерти, который при Трампе работал послом США в Японии, а кандидатами на пост министра финансов - бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайцер и основатель хэдж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ раскрыли возможный состав будущей администрации Трампа
9 ноября, 21:25
 
В миреСправкиСШАЯпонияКоннектикутДональд ТрампМайк ПомпеоНикки ХейлиООНNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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