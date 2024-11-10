https://ria.ru/20241110/tramp-1982888152.html

Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство

Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство - РИА Новости, 10.11.2024

Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новое правительство

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерении пригласить бывшего госсекретаря при своей первой администрации Майка... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T02:47

2024-11-10T02:47

2024-11-10T02:47

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерении пригласить бывшего госсекретаря при своей первой администрации Майка Помпео в состав нового правительства. "Я не приглашу бывшего постпреда (США при ООН - ред.) Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации", - написал республиканец в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что состав будущего кабинета министров в настоящее время формируется. Ранее телеканал CBS News сообщал, что в состав будущей администрации США могут войти лица, которые ранее уже работали с Трампом в рамках его первого срока, а также новые персоны. В частности, Помпео назывался вероятным кандидатом на пост министра обороны. Будущим госсекретарем назывался сенатор-республиканец Билл Хагерти, который при Трампе работал послом США в Японии, а кандидатами на пост министра финансов - бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайцер и основатель хэдж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html

https://ria.ru/20241109/administratsiya-1982870175.html

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