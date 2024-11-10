Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 10.11.2024 (обновлено: 01:28 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/tramp-1982884605.html
Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа
Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп сформировал комитет по предстоящей церемонии инаугурации, который возглавят давние сторонники республиканца... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T01:16
2024-11-10T01:28
справки
в мире
сша
дональд трамп
nbc
выборы президента сша — 2024
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_bb4f3f087cc12027cfd6827199e6b08e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп сформировал комитет по предстоящей церемонии инаугурации, который возглавят давние сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер, сообщили в его штабе. "Президент Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов, сегодня объявил о формировании комитета по инаугурации Трампа-Вэнса - организации, которая будет планировать инаугурационные мероприятия", - говорится в распространенном заявлении. Отмечается, что Уиткофф и Лоффлер станут со-председателями как давние друзья и сторонники Трампа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html
https://ria.ru/20241110/pushkov-1982881892.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_175:0:2874:2024_1920x0_80_0_0_feed46f32571ec319f4e0061c49eeeba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире, сша, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден
Справки, В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джо Байден
Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа

Трамп сформировал комитет по инаугурации, который возглавили его сторонники

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп сформировал комитет по предстоящей церемонии инаугурации, который возглавят давние сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер, сообщили в его штабе.
"Президент Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов, сегодня объявил о формировании комитета по инаугурации Трампа-Вэнса - организации, которая будет планировать инаугурационные мероприятия", - говорится в распространенном заявлении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме
9 ноября, 23:38
Отмечается, что Уиткофф и Лоффлер станут со-председателями как давние друзья и сторонники Трампа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки
Вчера, 00:23
 
СправкиВ миреСШАДональд ТрампNBCВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала