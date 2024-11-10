https://ria.ru/20241110/tramp-1982884605.html

Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа

Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа - РИА Новости, 10.11.2024

Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп сформировал комитет по предстоящей церемонии инаугурации, который возглавят давние сторонники республиканца... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:16

2024-11-10T01:16

2024-11-10T01:28

справки

в мире

сша

дональд трамп

nbc

выборы президента сша — 2024

камала харрис

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_bb4f3f087cc12027cfd6827199e6b08e.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп сформировал комитет по предстоящей церемонии инаугурации, который возглавят давние сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер, сообщили в его штабе. "Президент Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов, сегодня объявил о формировании комитета по инаугурации Трампа-Вэнса - организации, которая будет планировать инаугурационные мероприятия", - говорится в распространенном заявлении. Отмечается, что Уиткофф и Лоффлер станут со-председателями как давние друзья и сторонники Трампа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html

https://ria.ru/20241110/pushkov-1982881892.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, в мире, сша, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден