Стало известно, кто возглавит комитет по инаугурации Трампа
Трамп сформировал комитет по инаугурации, который возглавили его сторонники
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп сформировал комитет по предстоящей церемонии инаугурации, который возглавят давние сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер, сообщили в его штабе.
"Президент Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов, сегодня объявил о формировании комитета по инаугурации Трампа-Вэнса - организации, которая будет планировать инаугурационные мероприятия", - говорится в распространенном заявлении.
Отмечается, что Уиткофф и Лоффлер станут со-председателями как давние друзья и сторонники Трампа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.